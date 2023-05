43-Jähriger bedroht Mädchengruppe in S-Bahn mit Messer

Hannover

Banner, vom Dach des Plenarsaals entrollt, dazu ein meterhohes Absperrband um den niedersächsischen Landtag: Effektreich hat Greenpeace am Mittwochmorgen in Hannover gegen die geplante Gasförderung vor Borkum protestiert. Am Mittag wurde das Dach durch die Polizei geräumt.