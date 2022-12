﻿Stadt befragt 16.500 zufällig ausgewählte Hannoveraner per Post

Hannover. Wie wird die Lebensqualität eingeschätzt? Was fehlt in Hannover? Wie gefällt die Innenstadt? Die Stadt verschickt in diesen Tagen etwa 16.500 Briefe an zufällig ausgewählte Hannoveraner und Hannoveranerinnen ab 16 Jahren, die für die Repräsentativerhebung 2022 ausgewählt wurden. 50 Fragen beinhaltet der Bogen, der erstmals auch online beantwortet werden kann. Die letzte Befragung dieser Art hatte es 2019 gegeben, damals zu den Schwerpunktthemen Kulturhauptstadt und Digitalisierung.

Der Fragenkatalog in diesem Jahr umfasst unter anderem die Themen Zufriedenheit mit den Wohn- und Lebensbedingungen in der Stadt und im eigenen Stadtteil; die Frage nach der Häufigkeit eines Innenstadtbesuchs und danach, was an der Innenstadt gefällt und was weniger. Sonderthemen sind diesmal noch Sport und Bewegung, Klimaschutz und Energiewende sowie Teilhabe.

Stadt richtet noch Telefonhotline für Rückfragen ein

Die Stadt möchte durch die Antworten ein genaues Bild von den Wünschen und Vorstellungen, den Meinungen, Erwartungen und Beurteilungen der Hannoveraner und Hannoveranerinnen bekommen – als Grundlagen für künftige Planungen. Repräsentativerhebungen seien ein wichtiges Mittel, da sie Orientierungs- und Entscheidungshilfen liefern würden, heißt es aus dem Rathaus. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig, alle Daten werden anonym behandelt und können nicht personalisiert werden, verspricht die Stadt.

Die Ergebnisse ließen sich dennoch für alle Stadtteile differenzieren und könnten somit auch Hinweise für eine Verbesserung der Wohn-und Lebenssituation vor Ort geben. Die Stadt bittet darum, den ausgefüllten Fragebogen bis zum 31. Januar 2023 im beigelegten Freiumschlag an den Bereich Stadtentwicklung der Landeshauptstadt Hannover zurückzuschicken, wer ihn nicht online ausfüllt. Für Hilfe und Nachfragen zur Teilnahme an der Befragung richtet die Stadt zeitnah eine Telefonhotline unter der Nummer (0511) 16833311 ein.