﻿Aktion gegen Falschparker: Stadt lässt Autos abschleppen

Hannover. Christian Lindecke erreicht der Anruf eines Kollegen vom Abschleppdienst: An der Georgstraße parkt ein Auto auf einem sogenannten Behindertenparkplatz – und das ohne den entsprechenden Nachweis hinter der Frontscheibe. Der Abschleppfahrer setzt sein gelbes, 3,80 Meter hohes Gefährt in Bewegung. Vom Marstall aus kurvt er mit dem Lkw geschmeidig durch die engen Gassen der hannoverschen Innenstadt.

Präsenz zeigen mit dem Abschleppwagen

Ein Freitagnachmittag in Hannover, inzwischen hat der Feierabendverkehr eingesetzt. Bereits seit zwei Stunden fährt Lindecke mit seinem Kollegen René Klas vom Verkehrsaußendienst durch das Stadtzentrum, immer auf der Suche nach falsch geparkten Autos auf Sonderparkplätzen, die die Stadt eigentlich für Menschen mit Geh- oder Sehbehinderung eingerichtet hat.

Es ist Aktionstag gegen Falschparken in Hannover. Die Stadt hat mehrere Abschleppunternehmen auf die Straße geschickt. Sie sollen die 62 Behindertenparkplätze im Stadtkern kontrollieren und widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge entfernen. Vor allem wolle man zeigen, dass die Behörden entgegen zahlreicher Unterstellungen gegen das Problem vorgingen, betont Zuhal Karakas, die neue Leiterin des Fachbereichs Öffentliche Ordnung.

Falschparken beeinträchtigt Alltag

Die Aktion findet unter dem Motto „Mobilität für alle“ statt. Ziel der Kontrolle sei es, Autofahrende zu sensibilisieren, die Sonderparkplätze nicht missbräuchlich zu nutzen. Das sei nötig, immerhin ahndete die Stadt in einem Jahr 2400 Verstöße – und das allein auf Behindertenparkplätzen, berichtet Karakas. Ihr Kollege Marcel Steinki, Leiter des Verkehrsaußendienstes, fügt hinzu, dass die Zahlen in den vergangenen Jahren angestiegen seien. Grund seien weniger Parkplätze durch Baustellen und den Umbau der Stadt. Im vergangenen Jahr seien es noch 1563 Verstöße gewesen. Außerdem erkennen Autofahrende ihm zufolge „die Wichtigkeit der Behindertenparkplätze nicht und nutzen sie, wie sie sie gerade brauchen“.

Das findet auch Victoria Schwertmann problematisch. Sie ist Beraterin bei Mittendrin Hannover e.V., einem Verein, der sich für Inklusion einsetzt. Die Stadt kontrolliere bereits häufig. Doch Falschparkende, die ihr Auto nur mal kurz abstellten, bedächten nicht, dass geheingeschränkte Menschen in ihrem Alltag dafür Umwege fahren müssten, und „das dauert länger“, sagt Schwertmann. Sie seien auf die größeren Parkbuchten angewiesen, um beispielsweise die Rampe für den Rollstuhl auszufahren. Außerdem gebe es bislang noch zu wenige Sonderparkplätze.

Wie Abschleppen unbürokratischer geht

So richtig nach Wunsch läuft es an diesem Tag aber nicht. Steinki und seine Dienststelle haben die Aktion zwar bewusst auf einen Freitag gelegt. Sei es doch der Tag, an dem viele Menschen zum Wochenende hin noch mal flink Termine in der Innenstadt zu erledigen hätten. Doch wider Erwarten verläuft die Suche eher schleppend. Die Hauptaufgabe der Kontrolleure: Fensterscheibe herunterkurbeln und die Autobesitzenden dazu auffordern, ihre widerrechtlich geparkten Fahrzeuge unverzüglich wegzufahren. In den meisten Fällen sitzt jemand im Auto. Kein Wunder also, dass sich bei dem Abschlepper Zweifel regen, ob es sinnvoll ist, mit einem Benzinfresser wie seinem Wagen Sonderparkplätze abzuklappern – und das in Hannover „als grüne Landeshauptstadt“.

Während Abschleppfahrer Christian Lindecke seinen Wagen durch die engen Straßen manövriert, spricht René Klas mit den Falschparkenden. © Quelle: Irving Villegas

Normalerweise ist Abschleppen gar nicht so einfach: "Falschparken heißt noch nicht Abschleppen. Zunächst einmal ist es eine Ordnungswidrigkeit. Es braucht schon eine konkrete Gefährdung oder Behinderung, also mehr als ein Halteverbot", sagt Karakas. Zuerst müsse die Behörde die Halterin oder den Halter des Wagens ermitteln und eine Verwarnung aussprechen. Erst danach beauftragt sie ein Abschleppunternehmen. Bis zu einer Stunde dauere es, "bis das Fahrzeug am Haken ist", berichtet Steinki.

Am Aktionstag geht das allerdings unbürokratischer, immerhin ist das Abschleppfahrzeug schon mit auf Tour. Entsprechend schnell geht es dem Falschparker vor der Oper an die Felgen. Zügig befestigt Abschleppfahrer Lindecke die Gurte. Nebenbei ruft er Klas zu, wenn er Kratzer am Auto entdeckt. Das müsse er alles dokumentieren, denn „manche wollen fast ein neues Auto haben“ und suchten bei der Abholung des Fahrzeugs gezielt nach Schäden, erzählt er. Dann hebt das Auto auch schon ab und landet sanft auf der Ladefläche des Abschleppers. Mitsamt der Ladung fährt er zum Betriebshof in der Max-Müller-Straße in Brink-Hafen.

Erfolg verbucht trotz geringer Ausbeute

Insgesamt fünf Autos nehmen die drei beauftragten Abschleppfirmen an diesem Nachmittag mit. Die städtischen Initiatorinnen und Initiatoren werten das als Erfolg. Ihnen sei es nicht darum gegangen, „möglichst viele Fahrzeuge abzuschleppen, sondern auf Parkverstöße sichtbar hinzuweisen“, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Das sei auch durch Mahnungen an die aufgegriffenen Falschparkenden umgesetzt worden, was natürlich nur geht, wenn die Autobesitzenden anzutreffen sind.

An der Schmiedestraße entdeckt Lindecke einen herrenlosen Wagen. Flink sind die Gurtschlaufen um die Felgen gelegt, als der Besitzer zu seinem Wagen eilt. „Sie haben keine drei Minuten“, sagt Klas, während er den Verstoß dokumentiert. Der Fahrzeughalter muss die Abschleppkosten anteilig übernehmen. Inklusive Ordnungswidrigkeit sind das 235 Euro. „Davon können wir wenigstens die Spritkosten bezahlen“, kommentiert Lindecke, als er die Fahrt fortsetzt. Die Teilleistung kostet demnach nur geringfügig weniger als eine Abschleppfahrt, für die bis zu 300 Euro fällig werden.

Ein anderer, der sein Auto in der Steintorstraße falsch geparkt hat, bekommt ebenfalls ein Knöllchen. Doch da er noch rechtzeitig zu seinem Wagen zurückkehrt, muss er nur ein Bußgeld in Höhe von 55 Euro zahlen.

Aktionstage in dieser Form soll es öfter geben. Bislang kontrollierte die Stadt vermehrt vor Schulen, um das Problem der Elterntaxis anzugehen. „Mittlerweile nimmt das Züge an, die nicht mehr zu ertragen sind“, sagt Karakas. Weitere Schwerpunkte sollen folgen.

Von Monika Dzialas