Bei Hannover: Züge bei voller Fahrt mit Steinen beworfen

Landgericht Hannover

Mord im Autohaus an Borys L.: Heute kein Urteil wegen Panne im Gefängnis

Der Mord an Autohausbesitzer Borys L. im vergangenen September in Hannover-Ledeburg hatte großes Aufsehen erregt. Zwei Männer müssen sich derzeit für die Tat vor dem Landgericht verantworten. Eigentlich waren am Freitag, 2. Juni, die Urteile erwartet worden – doch wegen einer Panne wurde daraus nichts.