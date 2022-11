﻿Bei Kontrollen im Hauptbahnhof Hannover findet die Polizei 40 Waffen

Erstes Adventswochenende in Hannover: Im Hauptbahnhof hat die Bundespolizei kontrolliert, ob die Anordnung der Waffenverbotszone auch beachtet wird. Fazit: Die Zahl der Waffenträger nimmt wieder zu.

Hannover. Bei fast 600 Personenkontrollen hat die Bundespolizei am Wochenende 40 Verstöße gegen das Tragen von Waffen geahndet. An den Adventswochenenden ist der Hauptbahnhof Hannover eine Waffenverbotszone. Darunter fallen auch Gegenstände wie Küchenmesser oder Pfefferspray, die als Waffe eingesetzt werden könnten.

„Wir merken, dass sich die Verstöße, Waffen mit sich zu führen, nach dem Ende der Pandemie wieder erhöhen“, teilte Thomas Gerbert, Sprecher der Bundespolizeidirektion Hannover, am Sonntag mit.

9 Taschenmesser einkassiert

Die Bilanz: Am häufigsten, 9 Mal, wurde von den Bundespolizisten das Tragen von Taschenmessern geahndet. 7 Mal kassierten sie Pfefferspray ein, 5 Mal führten die Kontrollierten verbotene „Polen-Böller“ mit sich und in 4 Fällen fanden die Sicherheitskräfte Cuttermesser. In einem Fall sei ein schlagkraftverstärkender Handschuh (sogenannter Quarzhandschuh) sichergestellt worden, sagt der Bundespolizeisprecher.

Die Waffenverbotszone gilt im Direktionsbereich Hannover auch für die Hauptbahnhöfe Hamburg und Bremen. „In Hamburg haben wir wesentlich weniger Verstöße festgestellt“, erklärte Pressesprecher Gerbert ein wenig verwundert.

Die Waffenverbotszone ist als Prävention gedacht, um schwere Straftaten zu verhindern. Mit der Verordnung haben die Beamten nun eine rechtliche Grundlage, auch ohne Anlass Menschen zu kontrollieren. Damit soll auch das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung gestärkt werden. „Die Waffen, die beschlagnahmt wurden, führten zum allergrößten Teil junge Männer zwischen 15 und 30 Jahren mit sich,“ so Thomas Gerbert.

Von Thomas Nagel