﻿Unfall mit Auto in Hannover: Feuerwehr-Drehleiter blockiert Straße

Hannover. Wegen eines Unfalls mit einer Drehleiter der Feuerwehr Hannover ist derzeit ein Teil der Schulenburger Landstraße blockiert. Nach Angaben der Retter kollidierte die Besatzung des Einsatzfahrzeugs kurz vor 11 Uhr zwischen Fenskestraße und Hainhölzer Markt mit einem entgegenkommenden Auto. Dessen Fahrer wollte laut Polizei offenbar überholen und war deshalb auf der Gegenfahrbahn unterwegs. Die Drehleiter muss abgeschleppt werden und behindert die Stadtbahnen der Linie 6.

Die Unfallstelle ist so ungünstig gelegen, dass die Züge nicht am Feuerwehrfahrzeug vorbeikommen. Die Linie 6 verkehrt bis auf Weiteres nur zwischen Messe/Ost und der Ausweichendstation Haltenhoffstraße (Nordstadt). Außerdem pendeln zwei Bahnen auf dem Abschnitt Krepenstraße bis Nordhafen. Auf dem Zwischenstück setzt die Üstra momentan Busse ein.

Unfall mit Drehleiter: Autofahrer kommt ins Krankenhaus

„Die Kollegen wollten zum oder kamen gerade vom Tanken“, sagt Feuerwehrsprecher Benjamin Pawlak. Die Drehleiter ist an der Wache 1 am Weidendamm stationiert, der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Der Fahrer des Pkw kam leicht verletzt in ein Krankenhaus, die beiden Feuerwehrleute an Bord des Einsatzfahrzeugs blieben unversehrt.

Dafür war die Drehleiter nach der Frontalkollision aber nicht mehr fahrbereit. „Sie hat einen Schaden an der Vorderachse“, sagt Pawlak. Ein Abschlepper musste kommen und das Gefährt in eine Wertstatt mitnehmen. Das Ausmaß und damit die Kosten des Schadens sind noch nicht absehbar. Die Polizei ermittelt. Laut Feuerwehr ist die Unfallstelle inzwischen geräumt, der Schienenersatzverkehr der Üstra dauert aber noch an.