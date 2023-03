﻿Beinhart: Kerim Duygu will in einer Minute 70 Baseballschläger zertreten

Neuer Weltrekordversuch: Kerim Duygu will in 60 Sekunden 70 Baseballschläger mit dem Schienbein zu Kleinholz machen. Warum er sich dabei vor Schmerzen nicht krümmt, hat einen besonderen Grund.

Hannover. Man will es eigentlich gar nicht sehen, denn allein das Zuschauen bereitet Schmerzen: Mit einer schnellen Wendung holt Kerim Duygu (43) Schwung und zerschlägt mit dem bloßen Schienbein den Baseballschläger. Mit einem lauten Krach splittert dieser in mehrere Teile und fliegt aus der Halterung. Kerim Duygu, mehrfacher Deutscher Meister und Europameister im Kickboxen und Kung Fu, steht da und lacht. Nicht einmal ein Bluterguss bildet sich bei ihm am Bein.

Der Hannoveraner will jetzt den Weltrekord brechen – und zwar seinen eigenen! 2016 hatte der Kampfkünstler 65 Baseballschläger in einer Minute mit dem Schienbein zertrümmert. Doch dann die Schmach: 2020 zog der japanische Kampfkünstler Tenshin Nasukawa (24) gleich, seitdem teilen sich die zwei Sportler den Weltrekord.

Für Weltrekord 14 Kilo zugenommen

Jetzt will Kerim Duygu gleich 70 Baseballschläger in der Minute zertrümmern. Eine extrem knappe Nummer. Der Weltrekordversuch ist am 3. März in Mailand, mit einem Team von 28 Helfern reist er an. In der italienischen TV-Show „Lo Show dei Record“, moderiert von dem italienischen Showmaster Gerry Scotti (66), wird sein Versuch übertragen. Die Schläger werden dafür in eine speziell dafür entwickelte Halterung eingespannt, im Rundkurs will Duygu an ihnen vorbeirennen und sie zertrümmern, während von seinem Team immer wieder neue nachgelegt werden. Der Zeitdruck ist da, alles muss reibungslos passieren, seit zwei Jahren bereitet sich der Hannoveraner intensiv darauf vor.

Will 70 Baseballschläger in einer Minute zertrümmern: Kerim Duygu. © Quelle: Rainer Droese

Wie kommt man auf so eine schmerzhafte Idee? Kerim Duygu zuckt mit den Schultern, blickt auf seine Beine, denen man schon von der Struktur und Oberfläche her das harte Training optisch ansehen kann. Für ihn sind Schmerzen absolute Nebensache: „Klar spüre ich das Zerschlagen noch. Aber ich habe durch das Training einen Knochen bekommen, der um das acht- bis zehnfache dichter ist als bei normalen Menschen.“ Unterstützend hat Kerim Duygu jetzt noch einmal richtig zugenommen, von 82 Kilo hat er auf 96 Kilo Körpergewicht aufgestockt: „Mehr Masse, mehr Power!“, erklärt er dazu. Medizinisch betreut wird er von 96-Arzt Wego Kegehr (62).

„Als Kind war ich sehr schwach – das geborene Opfer“

Derzeit kurbelt er groß die Publicity an. Besonders für viele TV-Formate ist Kerim Duygu auch ein echter Glücksgriff. Denn der kleine drahtige Mann bringt genau die Lebensgeschichte mit, die sich gut erzählen lässt, weil sie sehr zu Herzen geht: Duygu ist in Viranşehir, im Südosten der Türkei, geboren. „Ich bin halb Armenier und halb Kurde – in Türkei hatte ich damit keine Chance. Dazu bin ich klein und als Kind war ich sehr schwach – das geborene Opfer“, erzählt er. „Ich bin immer mit dem Kopf nach unten gebeugt gegangen und habe so meine Schwäche schon optisch ausgestrahlt. Im Sport und auf dem Schulhof wurde ich bei Wettkämpfen immer als letzter ausgewählt, ich wurde geärgert und böse gemobbt“, erinnert er sich. Als Kerim sieben oder acht Jahre alt war, gingen seine Eltern nach Deutschland, die Kinder wollten sie nachholen. Ein halbes Jahr später saß tatsächlich der kleine Kerim mit seinen Geschwistern mit freudiger Erwartung auf Mama und Papa im Flugzeug, in Frankfurt wollten seine Eltern sie abholen. „Doch mit unseren Papieren stimmte irgendetwas nicht, wir konnten zwar unsere Eltern sehen, wurden aber sofort wieder in ein Flugzeug zurück in die Türkei gesetzt. Das war für uns ganz furchtbar und hat uns natürlich sehr geprägt. Wir hatten Angst, haben das alles überhaupt nicht verstanden und haben nur gemerkt, dass wir unsere Eltern ein zweites Mal verlieren.“ Erst im zweiten Anlauf Monate später hat die Familienzusammenführung dann geklappt.

Deutschland wird für Kerim Duygu die große Chance auf einen Neuanfang. Und er sieht und nutzt sie. Bruce Lee wird sein Vorbild, er trainiert hart, wird Kampfsportler, lernt Kung Fu bei Großmeister Uwe Hasenbein. Er hat Erfolg, aus dem schmächtigen kleinen Jungen wird ein Siegertyp – in der Kampfsportarena und im echten Leben.

Kinder brauchen mehr Selbstbewusstsein

In seiner Kampfsportschule an der Sutelstraße 73 gibt der zweifache Vater Personal Training, unterrichtet Kampfsport. Er hat für seine weiblichen Kundinnen die Initiatve „Justice4Women – stärker als gestern!“ ins Leben gerufen. In seinen Kursen will er Mädchen und Frauen neue Perspektiven aufzeigen und sie ermutigen, aktiv nach Hilfe zu suchen, selbstbewusst zu sein und sich im Ernstfall verteidigen zu können.

Einen weiteren Fokus hat er auf die Kinder – als Lehrer sei es ihm wichtig, dass sie nicht nur körperlich fit sind, sondern auch vom Charakter her eine gesunde Stabilität mitbringen: „Sei ein Adler, sei erhaben, glaub an Dich“, ruft er seinen Schülern zu. Im Unterricht arbeitet er viel mit solchen Bildern und klaren, einfachen Sätzen. Er zeigt ihnen Kampfsportgriffe, bringt ihnen bei, wie sie sich bei Mobbing verhalten oder auch, wenn sie auf dem Schulhof angegriffen werden. Er schärft ihnen ein, sich gesund zu ernähren, warnt vor Alkohol und Zigaretten.

Vor seiner Wand mit Pokalen und Urkunden: Kerim Duygu will die zertretenen Baseballschläger signieren und versteigern. © Quelle: Rainer Droese

„Politik, Religion, Herkunft – das hat hier bei mir in der Schule alles nichts zu suchen!“, sagt er. „Ich vermittle den Kindern Selbstvertrauen, Respekt und Etikette.“ Immer wieder predigt er so seine Lebenshaltung. „Auch mit dem Weltrekordversuch will ich die Kinder inspirieren und ein Vorbild sein“, sagt Kerim Duygu: „Wenn man möchte, kann man alles machen!“, bringt er für sie seine Lebensphilosophie auf den Punkt.

Für ihn persönlich bedeutet das nun erstmal: Ausreichend Baseballschläger zu zertrümmern, um als Sieger heimzukehren.

„Ich rechne mir gute Chancen aus, ich bin fit!“, sagt er mit erhobenem Kopf. „Den Rekord hole ich zurück nach Hannover!“ Aber er will nicht nur Ruhm und Ehre in seine Stadt holen, er macht auch gleich eine Charity-Aktion daraus: „Die zerschlagenen Schläger werde ich später alle signieren und versteigern – das Geld soll Flüchtlingen aus der Ukraine zugute kommen“, verspricht er.