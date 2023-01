﻿Das sind die beliebtesten Vornamen in Hannover im Jahr 2022

Vorliebe für Traditionelles: In Hannover waren Emma und Noah im vergangenen Jahr 2022 die beliebtesten Namen für neugeborene Mädchen und Jungen.

Junge Eltern mögen es klassisch: In Hannover waren 2022 Emma und Noah die beliebtesten Vornamen für Neugeborene.

Hannover. Der Trend zu klassischen Vornamen setzt sich in Hannover fort. Im Jahr 2022 haben Eltern ihre neugeborenen Mädchen am häufigsten Emma genannt. 47 Babys bekamen diesen Namen. Bei den Jungen war Noah der beliebteste Vorname. 52 Eltern entschieden sich dafür. Ebenfalls auffällig: Die meisten Eltern setzen auf kurze Namen, die außerdem international bekannt sind.

Nach Emma folgen bei den Mädchen auf der Beliebtheitsskala Emilia (45-mal) und auf Platz drei Mia (44-mal). An vierter Stelle stehen mit gleicher Anzahl Ella, Lina und Mila (jeweils 43-mal). Dann kommen Anna (Platz 5) und Mira. Platz sieben teilen sich Charlotte und Lia, gefolgt von Emily. Ebenfalls gleichauf auf Platz 9 liegen Ida, Lea und Sophie. An zehnter Stelle steht bei den Mädchen der Name Luisa.

Bei den männlichen Babys kommt an zweiter Stelle Leon (43-mal), gefolgt von Emil (42-mal), Theo (41-mal), Liam (40-mal) und Ben (37-mal). Milan liegt auf Rang sieben, danach folgt Elias. Finn und Oskar teilen sich Platz neun. Und Maximilian rangiert an zehnter Stelle der beliebtesten Vornamen für Neugeborene in Hannover im Jahr 2022.