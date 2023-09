﻿Belit Onay übernimmt Patenschaft für inhaftierte Studentin im Iran

Hannover. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) übernimmt eine Patenschaft für die im Iran inhaftierte Soha Mortezaei. Die Studentin und Aktivistin setze sich für die Rechte von Frauen und für mehr Bildungsgerechtigkeit im Iran ein. Deshalb sei sie im Gefängnis gelandet, erklärt die Stadt in einer Mitteilung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Patenschaft sei mit Unterstützung der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) und enger Zusammenarbeit mit hannoverschen Aktivisten entstanden. Onay wolle ein deutliches Zeichen gegen die Menschenrechtsverletzungen des autoritären iranischen Regimes setzen.

Onay will sich mit Brief an Botschaft richten

„Ich verurteile diesen menschenverachtenden Umgang aufs Schärfste und fordere die iranischen Behörden auf, Soha Mortezaei sowie alle anderen politischen Gefangenen unverzüglich freizulassen“, erklärte Onay. Diese Aufforderung werde er in einem Brief an die iranische Botschaft richten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Derartige Patenschaften haben schon viele Abgeordnete aus dem Bundestag, Landtagen sowie Europaparlament übernommen, darunter Anfang des Jahres SPD-Chef Lars Klingbeil.

Großer Protest in Hannover

In Hannover ist am Sonnabend, 16. September, (11.30 Uhr) auf dem Opernplatz eine große Kundgebung geplant. Sie soll an Jina Masha Amini erinnern, die vor einem Jahr in Gewahrsam der iranischen Sittenpolizei ums Leben kam. Der Tod der 22-Jährigen löste eine Welle des Protests aus. Auch Ministerpräsident Stephan Weil wird bei der Demo erwartet.

Ein Bild der Iranerin Mahsa Amini, die im Iran nach ihrer Verhaftung durch die Sittenpolizei gestorben war. © Quelle: Christoph Reichwein/dpa

„Wir gedenken dieses schmerzlichen Jahrestags und erinnern uns an Jina Masha Amini sowie an alle, die noch immer unter politischen Repressionen leiden“, betont Onay. Als Oberbürgermeister fühle er sich in der Verantwortung, auf die Missstände aufmerksam zu machen und Solidarität zu zeigen.

Bessere Behandlung durch Patenschaft?

Wegen ihrer Teilnahme an friedlichen Protesten sei die 33-jährige Mortezaei im Iran von Geheimdienstmilizen der Revolutionsgarde festgenommen worden, schreibt die Stadt. Laut Berichten der IGFM sei sie während der Verhaftung sexuell missbraucht worden und habe Verletzungen erlitten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Onay wird nun stetig von der IGFM über den Zustand von Mortezaei informiert. Er appelliert auch an andere hochrangige Politiker in Deutschland, sich ebenfalls für politische inhaftierte Personen im Iran einzusetzen. Dies hätte zumeist einen positiven Einfluss. Inhaftierte würden zum Beispiel besser behandelt, erklärt die Stadt.

HAZ