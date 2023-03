﻿Kirchengemeinden planen „Gartenstadt Anecamp“ – doch die Kleingärtner sind dagegen

Drei Kirchengemeinden aus Kirchrode, Bemerode und Anderten planen auf dem Grundstück des Kleingärtnernvereins Hahnenburg in Bemerode das ökologisch-soziale Bauprojekt „Gartenstadt Anecamp“. Dafür müssen Teile der Parzellen weichen – und es gibt Streit.

Muss in Teilen für das Projekt „Gartenstadt Anecamp“ weichen: Der Kleingärtnerverein Hahnenburg.

Hannover. Teile der 135 des Kleingärtnervereins (KGV) Hahnenburg im Stadtteil Bemerode rücken derzeit in den Blickpunkt neuer Baupläne. Sie müssen weichen, weil zwischen Döhrbruch und Süßroder Weg das Projekt „Gartenstadt Anecamp“ entstehen soll. Basierend auf dem Kleingartenkonzept der Stadt von 2016 haben die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Kirchrode, Bemerode und Anderten als Eigentümerin des Grundstücks ein Konzept für eine ökologisch, soziale und spirituelle Nutzung des Geländes als Gartenstadt entwickelt.

Dafür brauchen die Gemeinden allerdings rund 62.000 Quadratmeter der insgesamt 90.000 Quadratmeter großen Kleingartenfläche. Der Rest soll dem Kleingärtnerverein KGV Hahnenburg weiterhin zur Verfügung stehen. Doch so einfach wollen sich die Kleingärtner nicht vertreiben lassen. Es herrscht Uneinigkeit um die Entschädigung und um die Höhe der Räumungskosten. Ersatzgärten sind laut dem Kleingartenkonzept am Nordkronsberg vorgesehen. Im Gebiet Ohefeld sollen langfristig bis zu 1000 neue Parzellen entstehen.

Bezahlbarer Wohnraum in grüner Umgebung

Die Kirchengemeinden wollen bezahlbaren Wohnungsraum in ökologisch und energetischer Bauweise errichten. Die Arbeitsgemeinschaft Anecamp besteht aus den drei Kirchengemeinden St. Martin Anderten, St. Johannis Bemerode und Jakobi Kirchrode, denen das Grundstück gehört, sowie dem Stadtkirchenverband Hannover.

Zwischen den Gebäuden soll viel Freiraum für Gärten gelassen, und das Projekt soll auf Basis einer Genossenschaft organisiert werden. Als Vorbild dient das Ecovillage auf dem Kronsberg. „Wir wollen Wohnen neu denken und zwar ökologisch, sozial und spirituell“, sagt Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes.

Aufteilung der Flächen: Auf dem rot umrandeten Grundstück der Kleingartensiedlung Hahnenburg planen die Kirchengemeinden die Gartenstadt. Bebaut werden soll aber nur der Teil südlich unterhalb des Schnellwegs. Der Bereich oberhalb soll weiterhin dem Kleingartenverein zur Verfügung stehen. © Quelle: privat

Wie genau das Gelände bebaut wird, steht nach Angaben der Kirchengemeinden noch nicht fest. Es soll durch einen Beteiligungsprozesses festgelegt werden, den die Kirche im Juni starten will. Grobe Entwürfe sehen neun sogenannte Nachbarschaften vor, die die Siedlung aus unterschiedlichen Gebäudetypen bilden. Im Mittelpunkt steht die Gartennutzung. Die Wohnungen sollen nicht zu kaufen, sondern im Rahmen einer Genossenschaft zu mieten sein. Dies sei Teil des Konzeptes, die Gartenstadt nicht gewinnorientiert, sondern sozial zu entwickeln, heißt es von den Gemeinden.

Es muss noch Baurecht geschaffen werden

Bevor das Gelände für den Wohnungsbau überhaupt genutzt werden kann, muss notwendiges Baurecht geschaffen werden. Das heißt, das noch offen ist, ob die Fläche für die Wohnbebauung freigegeben wird. Für die Änderung von Flächennutzungs-und Bebauungsplan rechnen Fachleute mit etwa zwei Jahren. Doch das ist in diesem Fall ein optimistisches Zeitfenster – weil sich der Bezirksverband der Kleingärtner bislang quer stellt.

Dass die noch zu gründende Genossenschaftsgesellschaft „Gartenstadt Anecamp“ die Kleingärtner später entschädigt, steht nach Angaben der Kirchenvertreter grundsätzlich nicht in Abrede. Als problematisch erweisen sich aber jene Parzellen auf dem Grundstück Hahneburg, auf denen die Nutzer im Verlauf der Jahre feste Häuser gebaut haben, in denen sie nun ganzjährig wohnen.

Präsentieren das Wohnprojekt: Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes (von links), Pastor Michael Hartlieb, Robert Marlow (Architekt BDA), Antje Niewisch-Lennartz (Vize-Vorsitzende Vorstand der kirchlichen AG Anecamp), Pastor Michael Schneider (design.GF Gartenstadt Anecamp) und Detmar Schäfer (Vorsitzender der kirchlichen AG Anecamp & design GF Gartenstadt Anecamp) © Quelle: Andreas Voigt

Abriss fester Häuser wird nicht bezahlt

Diese festen Gebäude abzureißen ist viel teurer als die Räumung einer Gartenlaube. Während diese laut dem Kleingartenkonzept etwa 8000 Euro kostet, würden Abriss und Räumung eines festen Hauses einen mittleren fünfstelligen Betrag kosten. Allerdings seien die Kirchengemeinden nicht bereit, diese Summe zu zahlen, da die Häuser rechtswidrig unter Duldung des Bezirksverbandes errichtet worden seien, sagt Antje Niewisch-Lennartz, die Vize-Vorsitzende im Vorstand der kirchlichen Arbeitsgemeinschaft Anecamp.

Die Fronten sind aktuell verhärtet, der Bezirksverband der Kleingärtner hat sich inzwischen über seinen Rechtsanwalt mit der Mitteilung an die Stadt Hannover gewandt, dass der Bezirksverband die Arbeitsgemeinschaft Anecamp nicht als Gesprächspartner ansehe. Begründung: Sie sei nicht Vertragspartner im Rahmen des zwischen Stadt und Bezirksverband ausgehandelten Kleingartenkonzeps. Es sind also noch einige Fragen zu klären.

Kirchengemeinden starten im Juni mit Bürgerdialog

Ungeachtet dieser Vorwürfe möchte die Kirche den Beteiligungsprozess zur Umsetzung des Bauvorhabens anschieben und lädt für den 9. Juni zu einer Diskussion über die Baupläne ein. Ort und Uhrzeit stehen noch nicht fest. Einen Tag später, am 10. Juni, gibt es dann eine weitere Diskussion mit allen, die ein Interesse an dem Projekt haben. Ort ist das Gemeindehaus der Jacobigemeinde in Kirchrode.