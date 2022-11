Wer will in Hannovers Stadion singen? Chöre können sich jetzt bewerben

Hannover. Am Donnerstag, 15. Dezember, treffen sich mehrere Tausend Menschen in der Heinz-von-Heiden-Arena zu einer besonderen Aktion in der Adventszeit. Denn beim großen hannoverschen Stadionsingen geht es darum, mit vielen Menschen gemeinsam Weihnachtslieder von "Oh, du fröhliche" bis "In der Weihnachtsbäckerei" zu singen. Das Veranstaltungsteam vom Ev.-luth. Stadtkirchenverband Hannover und der Katholischen Kirche in der Region Hannover freut sich auf die Unterstützung durch kleine und große Chöre und Bläsergruppen. Interessierte Gruppen können sich nun kurzfristig per Mail an info@stadionssingen-hannover.de wenden.

Die Details zur großen Gesangseinlage werden am kommenden Donnerstag bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Schon jetzt ist klar, dass die Erlöse durch den Ticketverkauf und Spenden der Wohnungslosenhilfe und der HAZ-Weihnachtshilfe zugutekommen.