﻿Ukrainische Familie gibt Benefizkonzert

Sie sind vor dem Krieg aus Kiew geflohen, jetzt gibt Violinistin Olha Zihmont mit ihren Kindern ein Konzert. Die ganze Familie ist musikalisch – Tochter Anna studiert Musik, Sohn Andrii spielt Flöte.

Hannover. Sie sind vor dem Ukraine-Krieg aus Kiew geflohen und haben in Hannover eine neue Bleibe gefunden. Jetzt geben Olha Zihmont, Tochter Anna (18) und Sohn Andri (10) ein Benefizkonzert – am Sonnabend, 12. November, im Zaubersalon im KulTurm im Seelzer Ortsteil Velber. Die drei stammen aus einer äußerst musikalischen Familie: Olha Zihmont hat bis zur ihrer Flucht im Staatsorchester in Kiew Geige gespielt, auch Tochter Anna spielt Geige, sie studiert jetzt in Münster Violine. Sohn Andri begleitet die beiden Frauen auf der Flöte.