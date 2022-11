﻿Das bietet das Restaurant „Living Room“ von Topkoch Benjamin Meusel

Hannover. Am Morgen ist der Rehrücken aus dem Deister geliefert worden, der Hummer aus Helgoland wartet in der Kühlung, Trüffel sind aus dem italienischen Alba gekommen. Es kann losgehen. Nachdem Benjamin Meusel (42) jahrelang Feinschmecker in der „Insel“ am Maschsee, Gäste in China, in der Schweiz, in Frankreich und Indien verwöhnt hat, eröffnet der Koch und Gastronom sein erstes eigenes Lokal.

"Ich kann meine Gefühle überhaupt nicht beschreiben", sagt der Mann, der seine Kochausbildung schon mit 15 Jahren begann, und blickt sich in seinem neuen "Wohnzimmer" um. "Living Room" hat Meusel das 42 Quadratmeter große Minirestaurant mit 16 Plätzen genannt, in dem bis vor Kurzem Altmeister Ekki Reimann (80) sein "P'tit Clichy" betrieben hatte.

Hier lernt man sich kennen: An dem großen Tisch finden zwölf der insgesamt 16 möglichen Gäste Platz. © Quelle: Rainer Dröse

„Ich habe monatelang renoviert, geplant, geackert, jetzt will ich nur, dass es losgeht.“ Vorfreude sei dabei, aber auch Respekt. „Ich weiß ja nicht, mit welcher Erwartungshaltung die Gäste zu mir kommen.“

Aber Meusel weiß, was er ihnen geben möchte. „Das hier ist mit Sicherheit das kleinste Restaurant in Hannover. Ich möchte tolles Essen und gute Weine in einer lauschigen und intimen Umgebung bieten.“

Am Weißekreuzplatz: Vor dem „Living Room“ wehen noch goldene Ballons. © Quelle: Rainer Dröse

Zwölf der 16 Sitzplätze befinden sich an dem großen Holztisch, der von Gruppen gebucht werden kann, an dem aber auch Paare oder kleine Grüppchen platziert werden. „Wir möchten hier gerne Menschen zusammenbringen“, erläutert der Koch. „Es wäre schön, wenn sie als Fremde kommen und als Freunde gehen.“

Die Speisekarte ist jeden Tag anders

Eine feste Speisekarte wird es nicht geben. „Ich kaufe jeden Tag frisch ein, erfinde die Karte jeden Tag neu.“ Etwa zehn Gerichte möchte der 42-Jährige anbieten, die man einzeln oder als Menü bestellen kann.

Kalbstartar mit Garnelen aus Gronau, Cappuccino vom Muskatkürbis mit Zimtcroutons und Kokossahne, Deisterrehrücken mit geräuchertem Pastinakenpürree und Heidelbeerjus, so könnte eine Menüfolge im „Living Room“ klingen. „Ein Fünf-Gänge-Menü wird um die 120 Euro kosten“, kündigt Meusel an. Er möchte die Speisenauswahl ständig weiterentwickeln. „Aber es werden auch Klassiker entstehen, die wir dauerhaft anbieten.“

Sterneküche wird nicht angepeilt

Klingt das alles ein bisschen nach Sterneküche? „Das peilen wir überhaupt nicht an“, betont er. „Ich mache eine klassisch-kreative französische Küche, die produktorientiert arbeitet. Wenn ich ein schönes Rinderfilet habe, kommen nicht noch 45 andere Komponenten dazu, dann steht das Filet im Mittelpunkt.“

Der Alte und der Neue: Das Lokal hat Benjamin Meusel (links) von Ekkehard Reimann übernommen. © Quelle: Luisa Verfürth

Den kleinen Gastraum hat er vollständig verändert. „Wir haben erst mal alles rausgerissen“, erinnert er sich an die wochenlange Renovierung. Während der er häufig Besuch bekam. „Ekki Reimann wohnt ja hier im Haus, er hat das aufmerksam beobachtet“, erzählt Meusel mit einem Grinsen. Zunächst war Reimann skeptisch. „Aber als alles eingebaut war, musste er zugeben, dass es ihm richtig gut gefällt.“

Eröffnungsfeier mit 200 Gästen

Die Wände sind graugold verputzt oder königsblau gestrichen, die Decke ziert Stuck, der Boden und die Möbel (von Klingenberg) sind aus Holz, Lampen und Deko (von der Parfümerie Liebe) farblich abgestimmt. In diesem Ambiente fand am 30. Oktober bereits die Eröffnungsfeier mit geladenen Gästen statt. „Am Ende standen 200 Freunde, Kollegen und Geschäftspartner auf der Liste. Wir waren froh, dass die Sonne strahlte und wir auch draußen stehen konnten.“

Unter Kollegen: Benjamin Meusel (3. von links) feiert mit Mario Hassa vom „Supperclub“ (von links), Oliver Hörstmann vom „Enrico Leone“ und Jakob Bach vom Club „Sinus“ Eröffnung. © Quelle: Luisa Verfürth

Eine Servicekraft beschäftigt Meusel, dazu einen Kochlehrling in der Küche, ein weiterer Koch wird gesucht. Benjamin Meusel und seine Frau Melanie (42) werden überall mitarbeiten, möchten aber vor allem Zeit haben, um Gastgeber zu sein. Seit gut 20 Jahren sind die beiden zusammen, seit 17 Jahren sind die Eltern von Selina (16) verheiratet.

Seit 17 Jahren verheiratet: Melanie und Benjamin Meusel. © Quelle: Christian Behrens

"Melli ist die gute Seele des Ladens", sagt Meusel über seine Frau. "Sie hat die Buchhaltung im Griff, und sie erdet mich. Wenn es nötig ist, holt sie mich auf den Boden zurück", schwärmt Meusel und denkt womöglich an spektakuläre Events, die er als Koch begleitete. Im Februar hatte er auf den Malediven für die Hochzeit von Marie Maschmeyer, der Tochter von Unternehmer Carsten Maschmeyer (63), gekocht. Im Sommer verwöhnte er bei den Filmfestspielen in Cannes Stars wie Casey Affleck (47).

Benjamin Meusel *28. Mai 1980 in Eldagsen (Springe). Nach der Schule beginnt er schon mit 15 Jahren eine Kochausbildung in den Heinrich-Goebel-Stuben in Springe. Meusel arbeitet in Zürich, an der Mosel und in der „Insel“ von Norbert Schu. Am Maschsee ist er Küchenchef und Gesellschafter, reist in der Zeit kulinarisch nach Frankreich, Indien, China. Im Anschluss bietet er viele private Kochaktionen an. Mit dem „Living Room“ eröffnet er nun sein erstes Restaurant. Meusel lebt mit seiner Frau Melanie und der gemeinsamen Tochter Selina in Laatzen.

Nun ist Hannover an der Reihe. Und die Stadt ist bereit: Das erste Wochenende in Benjamin Meusels neuem Wohnzimmer ist ausgebucht.

Geöffnet ist an der Weißekreuzstraße 31 dienstags bis sonnabends von 17.30 Uhr an, Reservierungen unter 05 11/60 03 39 81.