Influencerin Alla Bruletova präsentiert auf Tiktok die edlen Details der Luxusautomarke Bentley. Aber das Beste: Unzählige User parodieren inzwischen den Clip vom „Bentley-Girl“ mit ihren eigenen teils skurrilen Fahrzeugen. Aha und Üstra aus Hannover sind jetzt auch dabei.

Hannover. Sie heißt Alla Bruletova und ist in Russland vor allem als Model bekannt. Doch im Netz macht die junge Frau sich gerade einen Namen als „Bentley Girl“. In kurzen Sequenzen präsentiert sie schöne Details der Luxusautomarke: Das Model klopft auf die edlen Felgen, streichelt über das Lederlenkrad oder schnippt an ein Longdrinkglas in der feinen Halterung. Das allein ist schon unfreiwillig komisch, doch inzwischen entwickeln sich Parodien zum nächsten Internethype. Jetzt mischen auch Üstra und Aha aus Hannover mit.