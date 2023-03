﻿ Erster Tierarztbesuch bei jungen Berberlöwen: Nachwuchs im Zoo Hannover entwickelt sich prächtig

Niedlich: Die neugeborenen Berberlöwen im Zoo Hannover entwickeln sich prächtig. So auch der kleine Kater, der schon fast fünf Kilo auf die Waage bringt.

Hannover. Aufatmen angesagt: Die Berberlöwen-Drillinge, die Ende Februar im Zoo Hannover zur Welt gekommen sind, sind wohlauf. Sie haben ihren ersten Tierarztbesuch hinter sich gebracht – dabei wurde auch das Geschlecht der Jungtiere erkannt. Zwei Weibchen und ein Männchen hat die junge Löwin zur Welt gebracht. Noch braucht der Nachwuchs Ruhe und bleibt darum der Öffentlichkeit fern.

Zum ersten Mal hatte Raubkatze Zara Babys zur Welt gebracht. Insbesondere in den ersten Wochen hieß es „Daumen drücken“. Denn die Jungtiersterblichkeit ist bei Erstgebärenden hoch. Die Berberlöwen sind zudem äußerst selten: In freier Wildbahn ist die Tierart längst ausgestorben. Die Zootierärzte zeigten sich nach ihrem ersten Besuch bei den Jungen sehr zufrieden. Der Nachwuchs übe sich bereits zaghaft am Brüllen und entwickele sich prächtig, hieß es. „Die Kleinen haben gut gefüllte Milchbäuche, sind sehr aufmerksam und sehen rundum fit aus“, berichteten die Tiermediziner.

Löwenjunge machen erste tapsige Schritte

Inzwischen habe sich das Sehvermögen der Mini-Löwen vollständig entwickelt, die ersten Zähne seien deutlich zu sehen – und sie würden immer mobiler. „Noch sind die Jungtiere sehr tapsig unterwegs. Ein paar Wochen werden sie noch brauchen, bis sie Mutter Zara sicher folgen und dann auch den ersten Ausflug auf die Außenanlage machen können“, erklärten die Tierpfleger. Zwischen 4,3 und 5 Kilogramm bringen die Kleinen mittlerweile auf die Waage.

Für die Kleinen steht neben den ersten Erkundungstouren draußen bald ein großes Kennenlernen an. Denn Vater Basu haben sie bislang nur aus der Ferne gehört, aber noch nicht gesehen. Auch in freier Wildbahn setze sich eine Mutter zur Geburt vom restlichen Rudel ab, weiß Zookurator Robin Walb. „Das wird noch einmal ein spannender Moment. Zara muss dann zeigen, dass sie eine Löwenmutter ist, und eventuell ihren Nachwuchs gegen Kater Basu verteidigen.“

Seit 2010 gibt es Berberlöwen im Erlebnis-Zoo Hannover. In ihrer Heimat Nordafrika sind sie längst ausgerottet. Im hiesigen Zoo gab es bereits zwei Würfe bei den Löwen: Im Jahr 2011 hatte das Berberlöwen-Paar Binta und Chalid zweifachen und 2014 dreifachen Nachwuchs. Für Basu und Zara ist es jeweils der erste Nachwuchs.