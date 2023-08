﻿Der Spessarthof ist eröffnet: Gäste aus Politik und Wirtschaft feiern mit

Hannover/Sahlkamp. Der Sahlkamp hat einen neuen Anziehungspunkt: Der Spessarthof soll für die Kinder in der Nachbarschaft ein Ort des Austauschs sein. Auf dem Areal ist in Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Politik ein Platz mit Spielgeräten entstanden. Zur Einweihung waren auch die verschiedenen Organisationen des Quartiers vertreten, die im sozialen Leben des Quartiers eine bedeutende Rolle spielen, wie etwa das Nadu-Kinderhaus, das seit mittlerweile 21 Jahren eine feste Größe in der Nachbarschaft ist und sich als Institution im Stadtteil etabliert hat. Dort finden die Jüngsten einen Ort der Gemeinschaft.

Es sei für die Kinder „ein zweites Zuhause“, erklärt Insa Prätsch, seit 2017 die pädagogische Leiterin des Kinderhauses. „Es ist ein niedrigschwelliges Angebot, bei dem die Kinder aus den umliegenden Hochhäusern und Straßenzügen ohne Anmeldung und kostenlos teilnehmen können“, führt sie aus. Meist hätten diese eine Flucht- oder Migrationsgeschichte.

Vonovia setzt Förderung des Kinderhauses fort

Die Zukunft des Nadu-Kinderhauses schien zuletzt recht ungewiss, da der Immobilienkonzern Vonovia als Förderer Berichten zufolge plane, sich aus dem Stadtteil zurückziehen. Das Kinderhaus erhält zurzeit jährlich 33.000 Euro an finanziellen Zuwendungen von dem Wohnungsunternehmen. Von Vonovia hieß es nun, die Förderung werde bis auf Weiteres fortgesetzt. Damit ist die Finanzierung auch für das kommende Jahr gesichert.

Die Betreiber hoffen auch weiterhin auf Hilfe seitens der örtlichen Politik, so brachte Insa Prätsch bei der letzten Sitzung des Bezirksrats das Anliegen der Einrichtung vor, die Finanzierung zu sichern. Am Rande der Einweihung des Spessarthofs erklären sowohl die pädagogische Leiterin als auch Panagiota-Johanna Alexiou, Sprecherin von Vonovia, dass es ausführliche Gespräche dazu gegeben habe.

Beim Projekt Spessarthof haben sich die Vonovia und die Stadt Hannover jeweils zur Hälfte an den Kosten von insgesamt 1,2 Millionen Euro beteiligt. Die Modernisierung des Innenhofs begann im vergangenen Jahr noch unter dem Unternehmen Deutsche Wohnen, das seit Beginn des Jahres zur Vonovia gehört. Die Kinder des Nadu-Kinderhauses waren an der Gestaltung beteiligt.

Den Bewohnerinnen und Bewohnern stehen auch Sitzmöglichkeiten und Abstellplätze für Fahrräder zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es Hochbeete angelegt, eine Rampe ermöglicht den barrierefreien Zugang zum Nadu-Kinderhaus und den angrenzenden Internationalen Stadtteilgärten.

Besuch aus der Bundespolitik: der Bundestagsabgeordnete Adis Ahmetovic mit Anwohnerin Esther Aziamble. © Quelle: Claudia Lutz

Politik und Wirtschaft feiern mit

Offiziell und feierlich eröffnet wurde der Spessarthof von Stephan Lehmann vom Fachbereich Stadtentwicklung und Vonovia-Regionalbereichsleiterin Susan-Katrin Zunker. „Der modernisierte Hof soll einladender Treffpunkt für die Nachbarschaft sein und den Zusammenhalt im Quartier stärken“, erläutert Zunker. Für Stephan Lehmann ist es „ein weiterer wichtiger Baustein“ zur Steigerung der Lebensqualität in Sahlkamp-Mitte beiträgt.

Im Innenhof konnten Besucherinnen und Besucher bei Aktionen wie Kinderschminken und einem Auftritt des Kinderkabaretts Clown Lakis bei Livemusik, Grillgut sowie Kaffee und Kuchen feiern. Es waren auch lokale Institutionen wie der Nachbarschaftsdienstladen vor Ort, die ihre Arbeit vorstellten.

Einen persönlichen Bezug zum Viertel hat ebenfalls der SPD-Bundestagsabgeordnete Adis Ahmetovic, der sich einen Besuch beim Fest nicht nehmen ließ. „Ich bin hier im Quartier aufgewachsen“, erzählt er. Für ihn sei der Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit die Motivation gewesen, in die Politik zu gehen. „So ein Projekt zeigt, dass sich der Einsatz gelohnt hat. Für mich schließt sich heute daher gewissermaßen auch der Kreis.“

