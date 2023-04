﻿Berliner Ausstellung über Desertation in der Bethlehemkirche: Thema ist „aktueller denn je“

Gespräch im Gottesdienst anlässlich der Ausstellung „Entfernung von der Truppe“ der Friedensbibliothek Berlin: Pastor Marcus Buchholz und Michael Jürging von der Initiative „Lebensraum Linden“ in der Bethlehemkirche in Hannover.

Hannover. Die evangelische Kirchengemeinde Linden-Nord und die Initiative Lebensraum Linden zeigen derzeit die Ausstellung „Entfernung von der Truppe“ der Friedensbibliothek Berlin. Die Schau befasst sich mit Kriegsdienstverweigerung und Desertation im Dritten Reich – und war jetzt Anlass für einen Themengottesdienst mit entsprechender Predigt und Gesprächsrunde in der Bethlehemkirche an Ostermontag.

Nach Hannover geholt hat die Ausstellung die Initiative Lebensraum Linden – hier vertreten durch Michael Jürging (64). Es sei bereits die fünfte Ausstellung der Friedensbibliothek, die man nach Linden geholt habe – den Anfang machte vor Jahren „Der gelbe Stern“ über die Judenverfolgung.

Jürging verweist auf den passenden lokalen Bezug zum Thema Desertation: Auf der anderen Seite des nahen Westschnellwegs ist der Fössefeld-Friedhof, auf dem auch viele Soldaten aus der Zeit der beiden Weltkriege liegen, die als Deserteure oder sogenannte Fahnenflüchtige und „Wehrkraftzersetzer“ erschossen worden waren oder die sich das Leben nahmen, statt (weiter) in den Krieg zu ziehen. „Da ist dieses Thema in Hannover verewigt“, sagt Jürging.

„Auseinandersetzung mit Thema notwendig“

Für den Landschaftsplaner, der sich schlicht als „historisch interessiert“ bezeichnet, ist es „notwendig, sich immer wieder mit Krieg und Gewaltherrschaft auseinanderzusetzen und zu versuchen, eine Position zu finden bei der Frage: Wie gehen wir als Gesellschaft und als Einzelperson damit um?“ Gerade die aktuellen Entwicklungen müssten allen klar machen: „Es gibt keine politische Strategie, die als Königsweg gelten kann und die auf immer und ewig funktioniert.“

Im Gemeindehaus der Bethlehemkriche: Besucher der Ausstellung „Entfernung von der Truppe“ der Friedensbibliothek Berlin. © Quelle: Tobias Woelki

Die Bilder der Ausstellung seien „drastisch, das ist keine philosophische Betrachtung“, sagt Jürging. Nur so könne man sich ein Bild von Krieg und Gewalt machen – und dazu sei „jeder von uns aufgerufen, sich Gedanken zu machen und zu einer Meinung zu gelangen!“ Und man sollte sich dabei Fragen: „Wie konnten die Leute sich zur Desertation entscheiden – mit der Aussicht auf den eigenen Tod?“

Pastor: „Thema aktueller denn je“

Für Pastor Marcus Buchholz (50), seit einem Dreivierteljahr in der evangelischen Kirchengemeinde tätig, ist das Ausstellungsthema aktueller denn je: „Man muss da nur mal an die vielen Deserteure denken, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind.“

Anlässlich einer Gesprächsrunde während seines Themengottesdienstes am Ostermontag in der Bethlehemkirche erinnert er an den im Arbeitslager umgekommenen Pastor, Deserteur und Widerstandskämpfer Dietrich Bonnhöfer. Des Pastors Motiv: „Ich will darauf hinweisen, was es bedeutet, Widerstand auch gegen Waffengewalt zu leisten.“ Manche der gezeigten Bilder seien „recht gruselig und das nimmt mich teils sehr mit“. Überhaupt sieht er eine Art Bedeutungsverwandtschaft: Sowohl Ostern (mit Tod und Auferstehung) als auch eine Desertation seien schließlich „mit einem Neuanfang, einem Beginn verbunden“.

Der Friedhof im Fössefeld in Limmer: Hier sind zahlreiche Kriegsdienstverweigerer begraben, die im Zweiten Weltkrieg hingerichtet wurden. Das Archivbild zeigt eine Gedenkveranstaltung. © Quelle: Gabriel Poblete Young

„Frieden im Kleinen führen“

Denn Deserteure, erläutert der Pastor, brachten „auch eine neue Friedensethik hervor“. Von daher sei der auch Ostermontag als Themengottesdiensttermin „genau der richtige Tag“ gewesen. Und schließlich ging es Buchholz in seinen Ausführungen auch um Krieg – nicht nur den draußen, mit Panzern und Kanonen: „Oft hat man ja auch eine Art Krieg zuhause – das ist mein Ansatz: Man sollte versuchen, Frieden im Kleinen zu führen.“

Öffnungszeiten der Ausstellung

Die Ausstellung läuft bis Mittwoch, 26. April, im Gemeindehaus der Bethlehemkirche, Bethlehemplatz 1, und ist zu den normalen Öffnungszeiten des Gemeindebüros zugänglich (montags und mittwochs 9 bis 12 Uhr, donnerstags 15 bis 18 Uhr). Bei Interesse können auch Besichtigungen für Gruppen und Schulklassen vereinbart werden. Ansprechpartner: Michael Jürging per E-Mail an juergings@gmx.de und unter Telefon 05 11/44 85 13. Der Eintritt ist frei.