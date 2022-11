﻿Berliner Künstler Christian Awe gestaltet Aufzug im Kreativzentrum Hafven in der Nordstadt

Hannover. Normalerweise malt der Berliner Künstler Christian Awe auf Leinwand, Papier oder auf Häuserwänden. In Hannover hat der 44-Jährige im Kreativzentrum Hafven jetzt einen Aufzug in ein farbgewaltiges Kunstwerk verwandelt. Als Teil einer Ausstellung wurde der künstlerisch gestaltete Aufzug zusammen mit weiteren Arbeiten des Malers, der an der Universität der Künste in Berlin bei Georg Baselitz und Daniel Richter studierte, erstmals öffentlich präsentiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bemalter Aufzug im Hafven in der Nordstadt Bemalter Aufzug im Hafven in der Nordstadt

„Normalerweise nutze ich keine Aufzüge, sondern nehme gerne die Treppe. Aber als mich diese intensiven Farben empfingen, bin ich spontan eingestiegen. Es ist toll, einen Aufzug mal so ganz anders zu erleben. Ich finde das sehr inspirierend“, sagt eine Besucherin.

„Wenn sich die Kabinentüren öffnen, ist man erst mal total geflasht“, sagt Sonja Zeltner. Sie ist Vertriebsexpertin bei der Herstellerfirma Kone. „Hier wird Aufzugfahren zum Erlebnis, zum Raum für Kreativität, der Menschen miteinander ins Gespräch bringt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kunst im Aufzug: Berliner Künstler Christian Awe gestaltet Liftwände im Hafven. © Quelle: Kone

Kunst, Architektur und Design gehören im Hafven zum Konzept. Hier arbeiten Selbstständige, Start-up-Gründer und Handwerkerinnen an ihren Projekten und Geschäftsideen, hier treffen sich Studierende und Mitarbeitende vieler Unternehmen zu Schulungen und Workshops.