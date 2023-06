﻿Traumberuf Erzieher: Warum Hauptschüler am Birkenhof willkommen sind

Hannover. Kristina möchte Erzieherin werden und wie sie sagt ihren Beitrag zur Entwicklung und Erziehung von Kindern leisten. Nachwuchskräfte wie die 18-Jährige werden angesichts des steigenden Betreuungsbedarfs und des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz in der Grundschule ab 2026 dringend benötigt. Aber ohne das evangelische Bildungszentrum Birkenhof, das zur Stiftung Bethel im Norden gehört, könnte sie ihren Traum nicht umsetzen. Denn wer keinen Realschulabschluss hat, bleibt als Kita-Mitarbeiterin außen vor. Ohne den kommt man nicht in die Berufsfachschule Sozialpädagogische Assistenzkräfte, die den ersten Teil der insgesamt vierjährigen Ausbildung zur Erzieherin umfasst.

Realschulabschluss ist Voraussetzung

Doch Hauptschulabsolventinnen und -absolventen mit einem Notendurchschnitt von mindestens 3,0 können am Birkenhof die zweijährige Berufsfachschule Sozialpädagogik besuchen, ihren Realschulabschluss machen und dann in den ersten oder zweiten Jahrgang der Berufsfachschule Sozialpädagogische Assistenz einscheren. Dies sei eine gute Möglichkeit, den jungen Menschen mit Hauptschulabschluss doch noch einen Weg in die Kita-Welt zu ermöglichen, findet Schulleiter Jens Schönfeld (49). Viele der Schülerinnen und Schüler hätten im Regelsystem keine guten Schulerfahrungen gemacht, zu Hause bekämen sie wenig Unterstützung von den Eltern, oft weil denen die Deutschkenntnisse fehlten. Viele Familien seien zudem arm.

Praxiseinblick gefällt den Schülern

Eintrittskarte in den Traumberuf: Für diese Schüler ist die Berufsfachschule Sozialpädagogik am Bildungszentrum Birkenhof der erste Schritt in die Kita-Ausbildung. © Quelle: Privat

Die zweijährige Berufsfachschule umfasst neben Kernfächern wie Deutsch, Englisch, Mathematik, Politik, Sport und Religion viel Sozialpädagogik. Wie Birgit Glombitza, Koordinatorin für diesen Bildungsgang, sagt, gehört auch der frühe Einblick in die Praxis dazu. Acht Wochen dauert das Pflichtpraktikum in der Kita jeweils. Für Kristina war der Unterschied zwischen der Theorie in der Schule und der Praxis im Kindergarten bemerkenswert.

Leonie (19) erzählt, ihre Betreuer hätten ihr viel beigebracht, auch dass sie auch mal „Nein“ sagen dürfe. Jetzt will sie zunächst sozialpädagogische Assistentin werden und danach vielleicht auch Erzieherin. „Mein Ziel ist es erstmal, alles nach und nach zu schaffen.“ Hagam (28) mag die Arbeit mit den Kindern und möchte gern die Erzieherausbildung machen. Die Aktivitäten mit den Kita-Kindern waren für Milan (21) das Schönste an seiner Praxiszeit. Wie für Kristina ist sein erklärtes Ziel auch, den Realschulabschluss zu schaffen.

Nicht alle halten durch

Am Birkenhof ist Projektarbeit wichtig. „Wir bieten Workshops zu Theater und EDV an“, erläutert Glombitza (62). Immer wieder gehe es darum, den Schülerinnen und Schülern auch den Spaß am Lernen zu vermitteln. „Sie sind nicht hier, weil sie es müssen“, sagt Schulleiter Schönfeld, „sondern weil sie es wollen.“ Aber nicht alle hielten durch. Von ursprünglich 27 Schülerinnen und Schülern sind nach einem Jahr nur noch 17 übrig geblieben, doch Glombitza ist sich sicher, dass diese bis zum Ende dabeibleiben werden.

Birgit Glombitza: Sie koordiniert die Berufsfachschule Sozialpädagogik am Bildungszentrum Birkenhof. © Quelle: Saskia Döhner

Personalbedarf weiter hoch

Der Personalbedarf in den Kitas bleibt ein Dauerthema. Obwohl zuletzt immer mehr Ausbildungsplätze an den Schulen angeboten worden seien, steige die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber nicht mehr signifikant, weiß Schulleiter Schönfeld: „Es gibt einfach nicht mehr Köpfe.“ Gleichwohl sei der Personalbedarf in den Einrichtungen weiter hoch. Ohne bessere Arbeitsbedingungen in den Kitas werde die Zahl der Interessenten nicht weiter steigen, ist er überzeugt.

Jens Schönfeld: Er leitet das Bildungszentrum Birkenhof in Hannover-Kirchrode. © Quelle: Saskia Döhner

Von Bemühungen, die Schüler schneller in den Job zu bringen, hält er nicht viel. Das Land überlegt, alle Absolventinnen und Absolventen der Berufsfachschule sofort in die zweite Klasse der Berufsfachschule Sozialpädagogische Assistenz zu schicken. „So produzieren wir nur Abbrecher“, glaubt der Schulleiter.

