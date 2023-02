﻿Niedersachsens größte Ausbildungsmesse. Die 32. „Beruf & Bildung“ läuft in Hannover in der Eilenriedehalle

Nach der Pandemie ist die Sehnsucht nach persönlichem Kontakt besonders groß: Bei der diesjährigen „Beruf & Bildung“ am Freitag und Sonnabend präsentieren sich rund 180 Aussteller in der Eilenriedehalle in Hannover – so viele wie noch nie. Die Arbeitgeber müssen sich einiges einfallen lassen gegen die Personalnot.

Hannover. Noch nie haben sich bei der Jobmesse „Beruf & Bildung“ so viele Aussteller präsentiert wie in diesem Jahr. Schon zur Eröffnung am Freitag sind Hunderte Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften in die Eilenriedehalle des Hannover Congress Centrums (HCC) gekommen, um sich über neue Berufe, Studien- und Ausbildungsgänge zu informieren.

Rund 180 Unternehmen, Organisationen, Schulen und Hochschulen stellen sich bei der 32. „Beruf & Bildung“ vor, die laut Barlag-Projetleiterin Christin Singer Niedersachsens größte Ausbildungsmesse ist. Nach der Pandemie sei das Bedürfnisse nach persönlichem Austausch groß, außerdem merkten die Betriebe, dass sie neue Wege gehen müssten, um Fachkräfte zu erreichen. Bei der Messe gibt es Vorträge, kostenlose Bewerbungschecks und jede Menge Beratungsgespräche. Singer appellierte an die Unternehmen: „Gehen Sie auf die Jugendlichen zu, warten Sie nicht, bis diese zu Ihnen an den Stand kommen.“ Zu den diesjährigen Ausstellern gehören unter anderen die Concordia Versicherungsgesellschaft, das niedersächsische Innenministerium, die AOK, die Nord/LB, die Hannoversche Volksbank, das Hotel Marriott Courtyard Hannover und die Madsack Mediengruppe.

Viele Jugendliche sind noch unsicher, was sie machen wollen

Die Personalnot war nie so groß wie heute: Ulf-Birger Franz, Wirtschaftsdezernent der Region Hannover. © Quelle: Saskia Döhner

Ulf-Birger Franz, Wirtschaftsdezernent der Region Hannover, sagte bei der Eröffnung: „ Die Personalnot ist heute so groß wie noch nie, damit stehen jungen Menschen Türen offen, die sonst nicht offen gestanden haben.“ Schüler, die sich orientierten wollten, sollten die Chance zu freiwilligen Praktika nutzen, und die Firmen sollten diese auch anbieten.

Spricht bei der Eröffnung bei der „Beruf und Bildung“: Hannover Oberbürgermeister Belit Onay. © Quelle: Saskia Döhner

Oberbürgermeister Belit Onay freute sich über „die rappelvolle Halle“ und meinte, bei der Messe könnten gerade Jugendliche, die noch unsicher seien, neue Berufsbilder entdecken. Wenn derzeit Jugendliche ohne Job seien, sagt Michael Stier, Leiter des Jobcenters der Region Hannover, dann liege das nicht an fehlenden Angeboten, sondern oft an mangelnder Orientierung. Es gebe junge Menschen, die sichere Jobs suchten, aber auch solche, die andere Ansprüche stellten – ihnen seien flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten und andere Benefits, die der Arbeitgeber zur Verfügung stelle, wichtig.

Auch Continental und Volkswagen erstmals bei der „Beruf & Bildung“

Sie werben zum ersten Mal bei der „Beruf & Bildung“ um Nachwuchs (von links): Werkstudent Philip Bulwin, Personalreferent Tim Winkler und Ausbilder Daniel Traxel von Continental. © Quelle: Saskia Döhner

Auch große Konzerne, die bislang kaum Nachwuchssorgen hatten, sind in diesem Jahr erstmals bei der Messe dabei, wie Continental oder Volkswagen. Edeka zeigt in einem Roadshow-Truck, dass man im Supermarkt viel mehr machen kann, als nur an der Kasse zu sitzen. Ob kaufmännisches duales Studium oder technische Lehre – bei Continental gibt es mehr als drei Dutzend unterschiedliche Ausbildungsgänge. Zurzeit habe man mehr als 300 Azubis und Studenten, berichtet Personalreferent Tim Winkler.

Ein Projekt der Volkswagen-Azubis: Jobcenter-Geschäftsführer Michael Stier (links), VW-Personalreferentin Hanna Nordhorn, Wirtschaftsdezernent Ulf-Birger Franz und OB Belit Onay gucken sich den Golf Hurricane bei der „Beruf & Bildung“ an. © Quelle: Saskia Döhner

Bei Volkswagen und Audi zieht ein knallgrüner, tiefergelegte Golf Hurricane die Augen der Besucher auf sich: Das Auto mit mehr als 500 PS haben VW-Azubis aus ganz Deutschland entwickelt. Das Besondere: Seine Leichtigkeit. Statt 2,3 wiegt es nur 1,7 Tonnen, weil viele Teile aus Carbon sind. Ob es auch sparsam im Spritverbrauch sei, wollen Onay und Franz wissen. „Leider nein“, antwortet VW-Personalreferentin Hanna Nordhorn.

Die Messe „Beruf & Bildung“ in der Eilenriedehalle des Hannover Congress Centrums ist am Freitag noch bis 15 Uhr und am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.