Nicht mehr lange hin bis zu den Osterfeiertagen. Der Blick auf die Straßen in der Region Hannover ist da manchmal besonders spannend? Wir geben allen Autofahrerinnen und Autofahrern einen schnellen und aktualisierten Überblick, wo es am Dienstag hakt oder ruckelt.

Stau auf der A7: So ist die Verkehrslage in der Region Hannover am Dienstagmorgen

Hannover. Zweite Woche der Osterferien in Niedersachsen, kalt kommt sie daher. Der eine oder die andere darf morgens wieder die Autoscheiben freikratzen – so auch am Dienstag. Auf den Straßen geht es entspannter zu. Hier unser Überblick über die Verkehrslage (Stand: 6.30Uhr):

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

– Aufgrund von Reinigungsarbeiten ist die A7 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen Altwarmbüchen und Großburgwedel auf eine Fahrspur verengt. Das macht sich in Form eines Staus bemerkbar, rund 30 Minuten mehr sind hier in aller Frühe einzuplanen.

– Auf der B443 wird nach wie vor gearbeitet: Sowohl am Kreuz zur B6 als auch an der Anschlussstelle Laatzen steht in beiden Richtungen wechselweise nur eine Spur zur Verfügung. Eine Seite fährt, die andere wartet an der Ampel – das kostet die ein oder andere Minute.

– Vorsicht ist geboten auf der L392 zwischen Barsinghausen und Landringhausen, an der Kreuzung mit der B65. Hier ist die Ampelanlage außer Betrieb.