So ist die Verkehrslage in der Region Hannover am Dienstagmorgen

Hannover. ENach der Bombenentschärfung in Laatzen gibt es noch immer mehrere Sperrungen. Aber wie ist die Lage sonst so im Berufsverkehr am Dienstagmorgen in der Region Hannover? Hier unser Überblick:

Berufsverkehr in der Region Hannover (Stand: 6.50 Uhr)

– Hohes Verkehrsaufkommen mit Stau rund um Landwehr- und Ricklinger Kreisel. Wer kann, sollte diese Ecke meiden und umfahren.

– Den tägliche Stau gibt es auch wieder auf dem Westschnellweg im Bereich Stöcken. Paar Minuten mehr einplanen.

– In Laatzen ist die Erich-Panitz-Straße noch immer zwischen Wülferoder Straße und Leine-Center in beiden Richtungen gesperrt. Das dauert vermutlich noch bis zum 13. März 2023. Ebenfalls gesperrt ist die B443 in beiden Richtungen zwischen dem Messeschnellweg und der Erich-Panitz-Straße in Rethen. Umleitungen sind ausgeschildert. Auch gesperrt: Die B6 Messeschnellweg an der Überleitung zur B443 in Richtung Pattensen.