So ist die Verkehrslage in der Region Hannover am Dienstagmorgen

Feuerwehreinsatz am Einkaufszentrum: Großbrand zerstört Tedi-Markt in Hannover-Wülfel

Die Feuerwehr Hannover ist am Montagabend am Einkaufszentrum Wülfel an der Hildesheimer Straße im Einsatz. Dort brannte ein Tedi-Markt in kürzester Zeit aus. Ein Fitnesscenter darüber musste geräumt werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.