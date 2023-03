So ist die Verkehrslage in der Region Hannover am Donnerstagmorgen

Markisen-Streit in Hannover: Mustafa Imerov vom griechischen Restaurant Eliniko in der Südstadt hat die Landeshauptstadt verklagt. Damit wehrt sich der 49-Jährige gegen eine Entscheidung der Kommune, wonach er eine mobile Markise im Außenbereich des Lokals an der Marienstraße entfernen soll. Am Donnerstag ist Termin vor dem Verwaltungsgericht.