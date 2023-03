L392 voll: So ist die Verkehrslage in der Region Hannover am Donnerstagmorgen

Grüne in Garbsen bieten neue Sprechstunden für alle an

Die Grünen in Garbsen bieten neue offene Sprechstunden an, in denen Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen und Probleme schildern können. Der erste Termin im Grünen-Zentrum an der Hannoverschen Straße ist am 23. März.