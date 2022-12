Das Wochenende und damit auch die Feiertage rücken näher, aber natürlich müssen sich viele Menschen in der Region Hannover auch am Donnerstag noch auf den Weg zur Arbeit machen. Wie die Lage auf den Straßen ist, erfahren Sie unserer Übersicht zum morgendlichen Berufsverkehr.

So ist die Verkehrslage in der Region Hannover am Donnerstagmorgen

Hannover. Weihnachten rückt Tag für Tag näher, Schnee zum Fest wird es allerdings mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht geben. Stattdessen ist wie für die nächsten Stunden auch für Heiligabend Regen angekündigt – bei recht milden 9 Grad.

Mit Glatteis wie am Montag haben die Menschen in der Region also längst nicht mehr zu kämpfen, um es positiv zu sehen. Und so stellt sich die Lage im Berufsverkehr in Hannover am Donnerstagmorgen laut Verkehrsmanagementzentrale dar.

Die Verkehrslage in Hannover am Donnerstag (Stand: 8.15 Uhr)

– Es fließt, gibt also derzeit keine nennenswerten Störungen.

Von Redaktion