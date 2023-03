So ist die Verkehrslage in der Region Hannover am Donnerstagmorgen

Schauspieler Helmut Zierl liest in der Tanzschule Wöbbekind aus seinem Buch „Follow the sun – Der Sommer meines Lebens“

Der bekannte TV- und Filmschauspieler Helmut Zierl ist zu Gast in Barsinghausen. Der Verein Calenberger Cultour & Co. präsentiert seine Lesung in der Tanzschule Wöbbekind am 15. April.