Der Freitag startet stürmisch mit einem Mix aus Sonne und Wolken – und wenig Störungen im Berufsverkehr: So ist die Lage am Freitagmorgen auf den Straßen der Region Hannover.

Rollt der Verkehr in der Region Hannover? Wir geben Ihnen täglich einen Überblick.

So ist die Verkehrslage in der Region Hannover am Freitagmorgen

Hannover. Das Chaos im S-Bahn-Verkehr könnte am Freitag zu etwas volleren Straßen führen – weil viele Pendler auf das Auto umsteigen müssen. Hier die aktuelle Lage:

Berufsverkehr in der Region Hannover (Stand: 7.55 Uhr)

– Staugefahr auf der A7 zwischen Hildesheim-Drispenstedt und Dreieck Hannover-Süd.

– Volle Straßen rund um Landwehrkreisel und Ricklinger Kreisel.

– Den täglichen Stau gibt es auch auf der B6 in Höhe Stöcken, in Höhe Linden und in Berenbostel. Dort mindestens vier Minuten Verzögerung.

– Hinweis für Eltern, Schüler und Lehrer: Auch am Freitag fällt an der Adolf-Reichwein-Schule in Langenhagen der Unterricht wegen eines Wasserschadens aus. Betroffen sind die Klassen 1 und 4. Eine Notbetreuung ist eingerichtet. Für die Jahrgänge 2 und 3 findet der Unterricht regulär statt – inklusive Früh- und Spätbetreuung.

