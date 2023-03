So ist die Verkehrslage in der Region Hannover am Freitagmorgen

„Princess for one Day“

Starfotograf Guido Karp setzt in Hannover Frauen in Szene

Es ist der Mensch, der in den Augen von Guido Karp (60) zählt: Dass darunter häufig Stars wie Robbie Williams (49) und Helene Fischer (38) sind, geht Karp „am Arsch vorbei“. Der Fotograf hat für die Foto-Show „Princess for one Day“ in Hannover Halt gemacht und Frauen abgelichtet.