Eine Warnung vor strengem Frost gibt am Freitagmorgen für die Region Hannover. Wer sich mit dem Auto auf den Weg zur Arbeit machte, sollte also besonders vorsichtig unterwegs sein. Über Staus oder andere Einschränkungen im Berufsverkehr informieren wir hier.

Wie läuft es morgens im Berufsverkehr in Hannover? Unser Verkehrsservice hält Sie auf dem Laufenden, damit Sie nicht womöglich in einen Stau geraten.

So ist die Lage im Berufsverkehr in Hannover am Freitagmorgen

Hannover. Minus 9 Grad am Freitagmorgen: Es ist nach wie vor knackig kalt in der Region Hannover, Autofahrerinnen und Autofahrer müssen im Berufsverkehr also auch am Freitag mit besonderer Vorsicht unterwegs sein.

Die Verkehrslage am Freitagmorgen (Stand 7.30 Uhr):

– Noch herrscht weitgehend freie Fahrt auf den Straßen in und rund um Hannover. Eine Gefahrenstelle auf der A7 Hamburg in Richtung Hannover zwischen Schwarmstedt und Berkhof wurde mittlerweile beseitigt.

– Und auch heute gilt: Wer im öffentlichen Personennahverkehr unterwegs ist, sollte sich unbedingt vor Fahrtantritt informieren, ob der Bus, die Bahn oder der Zug auch tatsächlich fährt. Grund: Speziell die Üstra und die S-Bahn Hannover sind von einem hohen Krankenstand betroffen. Viele Verbindungen müssen daher gestrichen werden.

