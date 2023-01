Gefährliche Glätte: So ist die Verkehrslage in der Region Hannover am Freitagmorgen

Zwar gilt Hannovers letztes verbliebenes Galeria-Haus am Hauptbahnhof als eines der umsatzstärksten in Norddeutschland, soll aber trotzdem seit einigen Jahren rote Zahlen schreiben. Grund dafür sind aber interne Strukturen. Das langjährige Kaufhof-Flaggschiffhaus soll insgesamt so profitabel sein, dass auch in der aktuellen Schließungsrunde kein Aus drohen soll.