Heute Bahn-Streik: So ist die Verkehrslage in der Region Hannover am Freitagmorgen

Hannover. Am heutigen Freitag dürfte es eng werden auf den Straßen in der Region Hannover: Wegen des Streiks fahren weder S-Bahnen noch Nahverkehrs- oder Fernzüge, auch Metronom und Erixx stehen still. Und hinzukommt: Es ist der letzte Tag auf der Hannover Messe. Lediglich die Üstra mit ihren Stadtbahnen und Linienbussen sowie Regiobus sind nicht vom Streik betroffen.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat von 3 Uhr bis 11 Uhr zu dem Warnstreik aufgerufen, weil sie im Tarifstreit mit mehrern Unternehmen die Angebote der Arbeitgeber für nicht ausreichend hält. Die Deutsche Bahn (DB) hat bereits mitgeteilt, dass sie den Fernverkehr ab 13 Uhr schrittweise hochfahren will und rät dazu, Reisen nach Möglichkeit zu verschieben.

Auf folgenden Strecken wird ein Busnotverkehr eingerichtet:

– Hannover-Wunstorf (S1/S2)

– Haste-Weetzen (S1/S2) – in Weetzen Anschluss an den Busnotverkehr der S5 nach Hannover

– Bennemühlen-Langenhagen/Mitte (S4)

– Hannover-Messe/Laatzen-Hildesheim (S4) – in Messe/Laaatzen Anschluss an die Stadtbahn

– Hannover-Flughafen (Expressbus ohne Zwischenhalt/S5)

– Hannover-Hameln (S5).

Hier fährt am Freitagmorgen kein Zug: Verwaister Messe-Bahnhof in Laatzen. Erst ab 13 Uhr will die Bahn den Nah- und Fernverkehr wieder aufnehmen. © Quelle: Moritz Frankenberg

So ist die Lage auf den Straßen (Stand 7.10 Uhr)

– Der Verkehr rund um das Messegelände in Hannover wird dichter.

– Stau gibt es wie üblich auf dem Südschnellweg vor der Großbaustelle Hildesheimer Straße. Dort derzeit 6 Minuten Wartezeit.

– Auch auf dem Westschnellweg in Höhe Stöcken vor der Schwanenburgbrücke rollen die Reifen nur stockend. Pendler wissen das: Paar Minuten mehr einplanen.

Achtung: Am Abend drohen in Hannover weitere Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt. Dort geht von 20 bis 22 Uhr die Velo-City-Night an den Start. Es kann mehrfach zu kurzfristigen Straßensperrungen kommen.

Und: Wer in Richtung Berlin auf der A2 unterwegs ist, sollte nicht zu spät losfahren: Wegen einer Turbo-Baustelle ist der Abschnitt zwischen Hannover Kreuz-Ost und Peine ab 20 Uhr gesperrt.