So ist die Verkehrslage in der Region Hannover am Freitagmorgen

Hannover. Am Mittwoch und Donnerstag hatte der Üstra-Streik für volle Straßen gesorgt. Am heutigen Freitag macht der Streik eine Pause, Stadtbahnen und Busse fahren wieder. Ob man das am Straßenerkehr merkt? Hier unser Überblick über die Verkehrslage in der Region Hannover:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stand 7.40 Uhr

– Auf der B6/Westschnellweg läuft es in Höhe Stöcken zähflüssig. Pendler wissen das: Etwas mehr Zeit einplanen.

– Auch auf dem Südschnellweg in Richtung Westen vor der Fahrspurtrennung an der Brücke Hildesheimer Straße stehen die ersten Fahrzeuge.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

–

– Wegen des Marathons sind schon mehrere Straßen in der Innenstadt gesperrt – wie der Friedrichswall zwischen Friederikenplatz und Willy-Brandt-Allee oder die Osterstraße zwischen Aegi und Friedrichswall. Das könnte zu erheblichen Staus in der Innenstadt sorgen.