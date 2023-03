Vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gibt es für Mittwochmorgen eine Warnung vor geringer Glätte. Also Vorsicht am Steuer. Wir geben allen Autofahrerinnen und Autofahrern einen schnellen und aktualisierten Überblick, wo es im Verkehr hakt.

So ist die Verkehrslage in der Region Hannover am Mittwochmorgen

Hannover. Wochenhalbzeit am Mittwoch, das Wetter zeigt sich eher schmuddelig. Es gibt eine Warnung vor geringer Glättegefahr. Wie ist die Lage im Berufsverkehr in der Region Hannover? Hier unser Überblick:

Berufsverkehr in der Region Hannover (Stand: 6.05 Uhr)

– Der Verkehr am Mittwoch läuft derzeit noch störungsfrei.

– In Laatzen ist die Erich-Panitz-Straße wegen der Bombenschäden weiterhin zwischen Wülferoder Straße und Leine-Center in beiden Richtungen gesperrt. Das dauert vermutlich noch bis zum 13. März 2023. Ebenfalls gesperrt ist die B443 in beiden Richtungen zwischen dem Messeschnellweg und der Erich-Panitz-Straße in Rethen. Umleitungen sind ausgeschildert. Auch gesperrt: Die B6 Messeschnellweg an der Überleitung zur B443 in Richtung Pattensen.