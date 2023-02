﻿So ist die Verkehrslage in der Region Hannover am Mittwochmorgen

Großeinsatz der Feuerwehr in Barsinghausen: Wohnung in Mehrfamilienhaus in Vollbrand

Mehrere Ortsfeuerwehr sind am späten Dienstagabend in Barsinghausen im Einsatz. An der Hans-Böckler-Straße ist ein Wohnungsbrand ausgebrochen. Der Rauch zog in Richtung Innenstadt. Zwei Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.