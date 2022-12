So ist die Verkehrslage in der Region Hannover am Mittwochmorgen

Am 2. Januar kommt die Gelbe Tonne im Stadtgebiet von Hannover. Die CDU wollte in der Regionsversammlung am Dienstag noch eine Ausnahmeregelung für 3500 Tonnen vor Häusern in dichter Wohnbebauung haben, damit die Behälter keine Behinderung darstellen. Die Mehrheit war jedoch dagegen.