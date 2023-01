Die Mitte der Woche ist da – und der Berufsverkehr am Mittwochmorgen startet ganz gemütlich. Bis jetzt sind keinerlei Behinderungen oder Staus erkennbar. So war die aktuelle Lage auf den Straßen der Region Hannover.

Noch nichts los: So ist die Verkehrslage in der Region Hannover am Mittwochmorgen

Hannover. Bergfest: Der Berufsverkehr in der Region Hannover startet ruhig in den Mittwoch. Aktuell sind keinerlei Behinderungen oder Staus erkennbar. Am Vortag machte der Westschnellweg einige Probleme. Mal schauen, was der heutige Tag mit sich bringt.

Berufsverkehr in der Region Hannover (Stand: 6.20 Uhr)

– Die Lage ist allgemein ruhig. Die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) und auch die Verkehrsübersicht bei Google Maps verzeichnet momentan keinen Bereich, in dem es auch nur ansatzweise länger dauern könnte. Alle Autofahrenden kommen zurzeit gut durch.

Von Redaktion