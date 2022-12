Vorsicht Eisglätte! So ist die Lage im Berufsverkehr in Hannover am Montagmorgen

Hannover. Nach einem eisigen Winterwochenende mit viel Sonne haben Eisregen und Glätte Niedersachsen und Bremen erreicht. In der Nacht zum Montag sollten von Südwesten her gefrierender Regen mit verbreiteter Glatteisbildung teils bis in den Montagvormittag hinein anhalten, kündigte der Deutsche Wetterdienst an. „Die Mitte und der Norden werden am Morgen erreicht – ausgerechnet zum Anrollen des Berufsverkehrs“, sagte Sonja Stöckle von der Wettervorhersagezentrale. Laut Polizei Hannover habe es zumindest in der Nacht noch keine Unfälle gegeben.

Für die Region Hannover warnt die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen (VMZ) vor allem vor glatten Fußwegen und Nebenstraßen. Im Gegensatz zu Hauptstraßen seien diese am frühen Morgen noch nicht gestreut. Regiobus fährt deswegen vorerst nicht. Erst wenn auch die Nebenstraßen gestreut sind, sollen die Busse des Unternehmens starten. Damit werden zwischen 7 und 8 Uhr gerechnet, so ein VMZ-Sprecher.

Schulausfälle in der Region Hannover und weiten Teilen Niedersachsens

In mehreren Landkreisen und Städten sollte der Präsenzunterricht an allgemein- und berufsbildenden Schulen ausfallen. Das kündigten etwa die Region Hannover, die Landkreise Celle, Hameln-Pyrmont, Grafschaft Bentheim, Leer, Osterholz, Stade, Wittmund und Vechta sowie die Städte Delmenhorst, Hildesheim und Wolfsburg an - außerdem Stadt und Landkreis Osnabrück. In Stadt und Landkreis Göttingen entfällt der Unterricht an Grund- und weiterführenden Schulen, aber nicht an den berufsbildenden Schulen.

Der ADAC empfiehlt, langsam, vorausschauend und umsichtig zu fahren. Die Devise lautet: größeren Abstand zum Vordermann halten, sanft bremsen und gefühlvoll lenken. Wer kann, sollte das Auto bei Blitzeis stehen lassen. „Wird man unterwegs vom Eisregen überrascht, lieber eine Pause einlegen und dort im Zweifel auf den Streudienst warten“, so der Automobilclub.

Glatteis: Autofahrer dürfen nicht mit Sommerreifen fahren

Autofahrerende sind laut Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) in der Pflicht, ihre Geschwindigkeit den Straßen-, Sicht- und Wetterverhältnissen anzupassen – das kann entscheidend sein, wenn es um Haftungsfragen bei möglichen Unfällen geht.

Gefrorener Regen: Auf einer Mülltonne hat sich eine Eisschicht gebildet. © Quelle: Christian Elsner

Liegen winterliche Straßenverhältnisse wie Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte vor, dürfen Autofahrer nicht mit Sommerreifen fahren. Erlaubt sind dann nur noch Winter- oder Ganzjahresreifen, das besagt die situative Winterreifenpflicht in Deutschland. Ein Verstoß wird mit einer Geldbuße in Höhe von 60 Euro und einem Punkt in Flensburg geahndet. Bei einer Behinderung des Verkehrs aufgrund falscher Reifen bei winterlichen Wetterverhältnissen erhöht sich das Bußgeld auf 80 Euro und einen Punkt. Kommt es zu einem Unfall, droht die Kürzung der Versicherungsleistungen.

Laut Wetterdienst trifft in der Nacht zum Montag eine Warmfront eines Atlantiktiefs auf die bodennahe Frostluft – das bedeute eine „umfangreiche Glatteislage“ in Niedersachsen und Bremen. In der Nacht sollte anfangs Frost zwischen minus 1 und minus 6 Grad herrschen, für die zweite Nachthälfte wurde eine deutliche Milderung vorhergesagt. Im Laufe des Montags erwartete der Deutsche Wetterdienst bei weiterem Regen mildere Temperaturen und keine neue Glätte.

