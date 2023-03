So ist die Verkehrslage in der Region Hannover am Montagmorgen

Dieser Streik hat es in sich: Am heutigen Montag, 27. März, legen die Beschäftigten von Verdi und EVG die Arbeit nieder – mit enormen Konsequenzen. Zum Start der Osterferien in Niedersachsen wird der Verkehr lahmgelegt. Wie sich das in Hannover bemerkbar macht, lesen Sie in unserem Liveticker.