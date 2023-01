Viele Unfälle und Staus: So war die Verkehrslage in der Region Hannover am Dienstagmorgen

Die Trendwende am Immobilienmarkt ist zum Jahreswechsel in Hannover besonders stark ausgefallen – jedenfalls legt das eine Analyse des Portals Immowelt nahe. Demnach sind in keiner deutschen Großstadt außer Essen die Preise für Eigentumswohnungen so stark gefallen wie in Hannover. Waren sie vorher überbewertet?