Viele Staus: So war die Verkehrslage in der Region Hannover am Dienstagmorgen

Hannover. Neben der Dauerbaustelle Südschnellweg starten in dieser Woche auch die Sanierungsarbeiten am südlichen Messeschnellweg in Höhe Mittelfeld. Das könnte für eine weitere Staufalle in Hannover sorgen. Aber wie war die Lage im Berufsverkehr am Dienstagmorgen? Hier unser Überblick:

So ist die Lage auf den Straßen (Stand 9.40 Uhr)

– Auf dem Südschnellweg gibt es Stau: Er reichte am Morgen fast vom Landwehrkreisel bis zur Baustelle Hildesheimer Straße. 10 Minuten mussten Autofahrende mehr einplanen. Auch aus Richtung Seelhorster Kreuz benötigte man etwas Geduld – wie immer. Im weiteren Verlauf gab es auch auf der B65 in Ilten einen Stau.

– Erhöhtes Verkehrsaufkommen auch heute rund um den Pferdeturm. Schon am Montag reichte der Stau bis auf den Messeschnellweg – das war auch heute so. Bis zu 3 Kilometern standen Autos, Busse und Lastwagen zwischen Mittelfeld und Pferdeturm. Fast 20 Minuten Zeitverlust. Ein Grund dafür: Aus Richtung Süden kommen auf den Linksabbiegerspuren nur wenige Autos über die Grünphase der Ampel – die Pferdeturm-Kreuzung ist häufig blockiert.

– Den üblichen Stau gab es auch heute zwischen Berenbostel und Klappenburgbrücke. Für 3 Kilometer Stillstand mussten Autofahrende fast 15 Minuten mehr Zeit einplanen.

– Gefahrenstelle auf der A2 Hannover in Richtung Dortmund: zwischen Bad Nenndorf und Lauenau lagen Reifenteile auf der Fahrbahn. Dort stand auch ein defekter Lkw. Der rechte Fahrstreifen war gesperrt.

– Eine ähnliche Gefahrenstelle gab es auf der A7 Hannover in Richtung Kassel: Bei Anderten stand ein defekter Lkw auf dem Beschleunigungsstreifen.

– Noch bis heute um 17 Uhr ist die A2 vom Kreuz Hannover-Ost bis Peine wegen einer Turbo-Baustelle gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Bis dahin gibt es vor dem Kreuz Ost einen Rückstau in Fahrtrichtung Berlin. Derzeit drei Kilometer für Lkw, 6 Minuten Zeitverlust.