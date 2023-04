Ostern steht gewissermaßen vor der Tür, doch viele Menschen in der Region müssen am Gründonnerstag noch einmal zur Arbeit. Wir geben allen Autofahrerinnen und Autofahrern einen schnellen und aktualisierten Überblick über die Lage im Berufsverkehr in und um Hannover. Wo hakte es, wo ruckelte es?

So war die Verkehrslage in der Region Hannover am Donnerstagmorgen

Hannover. Gründonnerstag, nur noch ein Arbeitstag trennt viele Menschen auch in der Region Hannover von einem langen Wochenende. Auf den Straßen geht es zunehmend entspannter zugehen. Hier unser Überblick über die Verkehrslage (Stand: 9.15 Uhr):

– Nach einem Unfall staute es sich auf der A2 in Höhe Garbsen in Fahrtrichtung Berlin auf einer Länge von bis zu 13 Kilometern. Der Zeitverlust betrug bis zu 45 Minuten. Mittlerweile löst der Stau sich auf. Er hatte aber auch einen Effekt auf die B65, die als Alternativroute ab Bad Nenndorf von vielen Autofahrern aufgesucht wurde. Auch hier staute sich der Verkehr in Richtung Hannover, unter anderem am Ricklinger Kreisel.

– Eine Dauerbaustelle gibt’s zudem auf dem Südschnellweg. Hier sind morgens ebenfalls ein paar Minuten mehr einzuplanen, besonders in Richtung Seelhorster Kreuz.

– Auch auf der B443 wird gearbeitet: Sowohl am Kreuz zur B6 als auch an der Anschlussstelle Laatzen steht in beiden Richtungen wechselweise nur eine Spur zur Verfügung. Eine Seite fährt, die andere wartet an der Ampel – das kostet die ein oder andere Minute.