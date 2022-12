Ein weiterer knackig kalter Tag erwartete die Menschen in der Region Hannover am Donnerstagmorgen. Wer sich mit dem Auto auf den Weg zur Arbeit machte, sollte also besonders vorsichtig unterwegs sein. Wo es Staus oder andere Einschränkungen im Berufsverkehr gab, können Sie hier nachlesen.

Wie läuft es morgens im Berufsverkehr in Hannover? Unser Verkehrsservice hält Sie auf dem Laufenden, damit Sie nicht womöglich in einen Stau geraten.

So war die Lage im Berufsverkehr in Hannover am Donnerstagmorgen

Hannover. Es ist nach wie vor knackig kalt in der Region Hannover, Autofahrerinnen und Autofahrer mussten im Berufsverkehr also auch am Donnerstag mit besonderer Vorsicht unterwegs sein. Immerhin: Laut laut wetteronline.de sollte die Temperatur am frühen Nachmittag kurzzeitig mal wieder über die Null-Grad-Marke klettern.

Die Verkehrslage am Donnerstagmorgen (Stand 9.50 Uhr):

– Auf der A2 staute sich der Verkehr in Fahrtrichtung Dortmund zwischen dem Kreuz Hannover-Ost und Hannover-Bothfeld auf einer Länge von bis zu vier Kilometern. Der Grund hierfür war ein defekter Lkw auf dem rechten Fahrstreifen und Standstreifen. Der Zeitverlust betrug mehr als 20 Minuten.

– Erhöhte Aufmerksamkeit und etwas Geduld war zuvor bereits auf der A2 zwischen Wunstorf-Luthe und Herrenhausen (Fahrtrichtung Berlin) nötig. Grund dafür war ebenfalls ein defektes Fahrzeug, das den linken Fahrstreifen blockierte. Zudem stockte der Verkehr für Lkw zwischen Langenhagen und Lahe auf einer Länge von drei Kilometern.

– Auf dem Messeschnellweg/B3 stockte der Verkehr zuletzt zwischen dem Seelhorster Kreuz und dem Pferdeturm, nachdem es dort einen Unfall auf der linken Spur gegeben hatte. Zuvor war der Schnellweg bereits auf Höhe Weidetor stadtauswärts vorübergehend gesperrt, Grund waren hier Gegenstände auf der Fahrbahn. Der Verkehr staute sich zurück bis zum Seelhorster Kreuz, der Zeitverlust betrug bis zu 20 Minuten.

– Weil eine Ölspur beseitigt werden musste, war auf dem Messeschnellweg/B3 auch in entgegengesetzter Richtung bereits am frühen Morgen eine Fahrspur gesperrt und eine örtliche Umleitung eingerichtet worden. Der Verkehr in Richtung Stadtzentrum staute sich kurzzeitig.

– Wer im öffentlichen Personennahverkehr unterwegs ist, sollte sich unbedingt vor Fahrtantritt informieren, ob der Bus, die Bahn oder der Zug auch tatsächlich fährt. Grund: Speziell die Üstra und die S-Bahn Hannover sind von einem hohen Krankenstand betroffen. Viele Verbindungen müssen daher gestrichen werden.

Von Redaktion