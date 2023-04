Es gibt diverse Baustellen auf den Straßen und in dieser Woche kommt noch die Messe hinzu – da drohen Staus und Verzögerungen. Wir geben allen Autofahrerinnen und Autofahrern einen schnellen und aktualisierten Überblick über die Lage im Berufsverkehr in der Region Hannover.

Messe in Hannover: So war die Verkehrslage in der Region am Donnerstagmorgen

Hannover. Mit dem Ende der Osterferien war es auch vorbei mit der ruhigen Zeit auf den Straßen in der Region Hannover. In dieser Woche kommt nun noch die Hannover Messe hinzu, die – neben den üblichen Baustellen – ihren Einfluss auf den Verkehr hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Blick auf unsere stetig aktualisierte Übersicht über die Situation auf den Straßen in und um die Stadt hilft im morgendlichen Berufsverkehr.

Verkehr in der Region Hannover, Stand 10.00 Uhr

– Auf der A2 in Richtung Berlin gab es hinter dem Kreuz Hannover-Buchholz Störungen durch eine Ölspur, die beseitigt werden musste. Die Folge war ein Stau mit einer Länge von bis zu sieben Kilometern, 15 Minuten betrug die zusätzlich benötigte Zeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

– Auf dem Südschnellweg stockte der Verkehr ostwärts zum Seelhorster Kreuz bis zum Landwehrkreisel, weil die Strecke bekanntermaßen teilweise auf eine Fahrspur verengt ist. Bis zu 15 Minuten mehr waren hier zwischenzeitlich einzuplanen. Nicht viel besser sah es auch in der Gegenrichtung aus. Ganz schön voll war es ebenfalls im Bereich des Ricklinger Kreisels.

– Wegen Bauarbeiten ist die Bemeroder Straße Richtung Bischofshol auf eine Spur verengt. Das machte sich bemerkbar – in Form eines Staus und knapp fünf Minuten Wartens. All jene, die hier aus Süden kommend vom Messeschnellweg abfahren, mussten ebenfalls etwas Geduld mitbringen.

– Rund um das Messegelände waren die Straßen etwas voller als sonst. Wer von der B443 oder aus Richtung Nord kam, musste hier ein paar Minuten mehr einplanen.

– Es staute sich in Stöcken auf dem Westschnellweg in Richtung City auf knapp zwei Kilometern bis Berenbostel. Die Wartezeit am Leineufer betrug bis zu 15 Minuten. Ziemlich voll war darüber hinaus zwischenzeitlich die Stöckener Straße. In der Gegenrichtung stockte der Verkehr auf der B6 am Bremer Damm.