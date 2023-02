Der Donnerstag hat morgens wenig Beeinträchtigungen mit sich gebracht. Wie war die Lage auf den Straßen in und um Hannover? Wir geben allen Autofahrerinnen und Autofahrern einen schnellen und aktualisierten Überblick, wo es dieses Mal gehakt hat.

Wir halten Sie darüber auf dem Laufenden, wie die Lage im Berufsverkehr in Hannover ist.

So war die Verkehrslage in der Region Hannover am Donnerstagmorgen

Hannover. Der Berufsverkehr am Donnerstagmorgen ist durch. Der Wetterbericht sagt für die kommenden Stunden weiterhin sieben bis neun Grad Celsius und leichten Regen voraus. Das große Chaos auf den Straßen blieb aber aus. Die genauen Details erfahren Sie hier.

Berufsverkehr in der Region Hannover (Stand: 9.55 Uhr)

– An der A2-Abfahrt Hannover/Langenhagen hat sich die Lage entspannt. Laut Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) sind die Behinderungen auf der Vahrenwalder Straße auf ein Minimum geschrumpft.

– Auch die Verzögerungen auf dem Westschnellweg zwischen Landwehrkreisel und Ricklinger Kreisel Richtung Norden sind Geschichte.

– Dagegen war in Stöcken morgens etwas Geduld gefragt: Am Leineufer zwischen der Anschlussstelle Marienwerder und dem Übergang zum Westschnellweg dauerte es länger.

– Am Pferdeturm staute es sich noch etwas an den Ampeln. Deshalb gab es auch längere Warteschlangen an der Ausfahrt des Messeschnellwegs aus beiden Richtungen.

– Die Lage auf der B443 in Laatzen rund um das Kreuz zur B6: Dort dauerte es in beiden Richtungen zwischenzeitlich bis zu fünf Minuten länger als gewöhnlich, aber lange Wartezeiten gab es nicht. Grund sind die Bauarbeiten in dem Bereich.