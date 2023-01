Erste Woche des neuen Jahres, viele Menschen in der Region Hannover müssen wieder zur Arbeit. In unserem Verkehrsservice geben wir auch 2023 einen laufend aktualisierten Überblick über Staus und Störungen im Berufsverkehr.

So war die Verkehrslage in der Region Hannover am Donnerstagmorgen

Hannover. 2023 hat begonnen, in der ersten Woche des neuen Jahres geht es für viele Menschen in der Region Hannover wieder zur Arbeit. Ob die Autofahrer und Autofahrerinnen im Berufsverkehr mit Einschränkungen leben müssen, darüber halten wir Sie in unserem Überblick über Staus und Störungen auf dem Laufenden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Generell galt am Donnerstagmorgen: Durch die teils beträchtlichen Mengen an Niederschlag in der Nacht bildeten sich insbesondere an den Fahrbahnrändern tiefe Pfützen.

Berufsverkehr in der Region Hannover (Stand: 9.30 Uhr)

– Besonders vorsichtig fahren hieß es am frühen Morgen auf der B6 am Deisterkreisel: Hier gab es einen Unfall, die Unfallaufnahme dauerte bis 8 Uhr. Kurzzeitig stand in diesem Bereich auch noch ein defektes Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen. Dieser war gegen 6.10 Uhr jedoch wieder geräumt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

– Verzögerungen gab es bei der Straßenbahn auf den Üstra-Linien 3, 7 und 9. Grund hierfür war ein Oberleitungsschaden an der Podbielskistraße.

Von Redaktion