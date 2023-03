So war die Verkehrslage in der Region Hannover am Mittwochmorgen

Hannover. Der Morgen nach dem (nächsten) Streiktag. Begann er auf dem Weg zur Arbeit entspannt oder nicht? Die Lage im Berufsverkehr in der Region Hannover im Überblick:

– Auf dem Südschnellweg stockte der Verkehr ab Landwehrkreisel in Richtung Seelhorster Kreuz auf einer Länge von bis zu drei Kilometern. Zehn Minuten mehr waren einzuplanen. Das galt ebenso für die Gegenrichtung. Hinzu kam auf der B65 noch ein Unfall weiter östlich, was zu einem Stau zwischen der Höverschen Straße und Brabeckstraße führte.

Berufsverkehr in Hannover: erneut Demonstrationszug

– Weitere (bekannte) kleine Staufallen: Auf der B443 dauerte es an der Baustelle am Kreuz zur B6 in Rethen ein paar Minuten länger, genauso wie auf der B6 stadteinwärts zwischen Berenbostel und der Klappenburgbrücke – zwei Kilometer stockender Verkehr – sowie in der Gegenrichtung vor der Abfahrt nach Linden-Nord.

– Auf der A37 brauchten Autofahrende zwischen dem Kreuz Hannover-Kirchhorst und Misburg knapp zehn Minuten mehr, drei Kilometer stockenden Verkehr gab es hier zwischenzeitlich.

– Achtung, erneut Streik in Hannover: Ab etwa 9 Uhr wird in der City wieder demonstriert, es sind bis circa 12.15 Uhr Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt zu erwarten. Geplanter Streckenverlauf des Demonstrationszuges: Stadionbrücke, Ritter-Brüning-Straße, Lavesallee, Friederikenplatz, Karmaschstraße, Platz der Göttinger Sieben, Karmaschstraße, Kröpcke, Georgstraße, Am Steintor, Goseriedeplatz