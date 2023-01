Der Schnee rückt näher, spätestens zum Wochenende soll es schneien. Wie lief es am Mittwochmorgen im Berufsverkehr in der Region Hannover? Hier die Verkehrslage.

So war die Verkehrslage in der Region Hannover am Mittwochmorgen

Hannover. Glätte wird in den kommenden Tagen ein Thema in der Region Hannover, die Temperaturen rutschen nachts weit unter die 0-Grad-Grenze, auch Schnee wird ein Thema. Das könnte zu Problemen auf den Straßen führen. Hier die Verkehrslage am Mittwoch:

Berufsverkehr in der Region Hannover (Stand: 9.20 Uhr)

– Drei Unfallstellen behinderten den Verkehr am Mittwochmorgen: Auf der B3 Elze in Richtung Hannover zwischen Pattensen-Nord/Reden und der L389. Auch auf der B552 Flughafenstraße vom Berliner Platz in Richtung Flughafen gab es eine Gefahrenstelle. Und auf der B217 Springe in Richtung Hannover, zwischen Bredenbeck/Steinkrug und Holtensen. Dort war eine Fahrspur gesperrt.

– Den täglichen Stau gab es auch am Landwehrkreisel und am Ricklinger Kreisel. Zur Sicherheit ein paar Minuten mehr einplanen.

– An der A7 bei Hannover war die Auf- und Abfahrt Anderten gesperrt. Gegen 8.30 Uhr war die Sperrung aufgehoben.

– Stau gab es auch wieder auf der B443 in Laatzen. Fünf Minuten mehr einplanen.

– Fünf Minuten auf der B6 in Linden vor der Schwanenburgbrücke mehr einplanen – Stau.

– Auch auf der B6 in Stöcken staute es sich: Mindestens 4 Minuten Verzögerung.

– 10 Minuten mehr Zeit mussten Autofahrer einplanen beim Übergang von der A37 auf den Messeschnellweg.

Von Redaktion