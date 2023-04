Stau auf Westschnellweg: So war die Verkehrslage in der Region Hannover am Montagmorgen

Hannover. Die Osterferien in Niedersachsen gehen in die zweite Woche. Und die begrüßt die Menschen in der Region Hannover mit Kälte. Der eine oder die andere darf morgens wieder die Autoscheiben freikratzen. Auf den Straßen dürfte es eher ruhig zugehen. Hier unser Überblick über die Verkehrslage (Stand: 9.20 Uhr):

– Auf dem Westschnellweg staute es sich in am frühen Morgen nach einem Unfall hinter dem Schwanenburgkreisel bis zur Göttinger Straße. Auch in der anderen Richtung staute es sich auf der B6 hinter dem Deisterkreisel. Der Bremer Damm war stadteinwärts lange Zeit wegen der Unfallaufnahme gesperrt, die Auswirkungen waren auch in Linden und Limmer mit verstopften Straßen deutlich zu spüren.

– Auf der B443 braucht’s derzeit etwas Geduld: Sowohl an der Anschlussstelle Laatzen als auch ein paar Hundert Meter weiter westlich am Kreuz zur B6 steht in beiden Richtungen abwechselnd nur eine Spur zur Verfügung. Der Verkehr wird per Ampel geregelt.

– Bekannte Baustelle auch auf dem Südschnellweg, hier stockt der Verkehr auf beiden Seiten, besonders aber in Richtung Seelhorster Kreuz. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen stets ein paar Minuten zusätzlich einplanen.

– Auf der B441 Richtung Hannover stockte der Verkehr zwischen der A2-Anschlussstelle Wunstorf-Luthe und Luthe auf einer Länge von zwei Kilometern.