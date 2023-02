So war die Verkehrslage in der Region Hannover am Montagmorgen

Jetzt ist der Klimaprotest endgültig in Hannover angekommen: Mitglieder der Initiative Letzte Generation haben am Montagmorgen Fahrspuren am Deisterkreisel in Linden-Süd blockiert. Zwei von sechs Personen klebten sich fest. Der Autoverkehr auf den Bundesstraßen kam zum Erliegen, die Blockade dauerte mehr als eine Stunde.